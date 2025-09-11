Governo de Pernambuco publica edital de leilão para concessão parcial de serviços da Compesa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nesta sexta será conhecido o edital de concessão, que teve estudo apresentado no final de 2024 para conceder parte dos serviços à iniciativa privada

Clique aqui e escute a matéria

O aguardado edital do leilão da concessão da Compesa será publicado em edição extra do Diário Oficial de Pernambuco nesta sexta-feira (12). O Governo do Estado convocou coletiva de imprensa para apresentar os detalhes sobre o propcesso do que estão chamando de concessão parcial regionalizada dos serviços de saneamento no Estado.

Os secretários de Projetos Estratégicos, Rodrigo Ribeiro, e de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo participam da coletiva, além do recém-empossado diretor-presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, e dos representantes da Agência Reguladora de Pernambuco (Arpe) e das Microrregiões de Água e Esgoto do Estado.

INVESTIMENTO ALTO

Com a meta estabelecida pelo Marco Regulatório do Saneamento de universalizar os serviços de água e esgoto até 2033, o governo decidiu leiloar para a iniciativa privada os serviços de distribuição de água e saneamento. A empresa vencedora deverá investir algo em torno de R$ 19 bilhões, durante um período de concessao de 35 anos.