Governo de Pernambuco publica edital de leilão para concessão parcial de serviços da Compesa
Nesta sexta será conhecido o edital de concessão, que teve estudo apresentado no final de 2024 para conceder parte dos serviços à iniciativa privada
Clique aqui e escute a matéria
O aguardado edital do leilão da concessão da Compesa será publicado em edição extra do Diário Oficial de Pernambuco nesta sexta-feira (12). O Governo do Estado convocou coletiva de imprensa para apresentar os detalhes sobre o propcesso do que estão chamando de concessão parcial regionalizada dos serviços de saneamento no Estado.
Os secretários de Projetos Estratégicos, Rodrigo Ribeiro, e de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo participam da coletiva, além do recém-empossado diretor-presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, e dos representantes da Agência Reguladora de Pernambuco (Arpe) e das Microrregiões de Água e Esgoto do Estado.
INVESTIMENTO ALTO
Com a meta estabelecida pelo Marco Regulatório do Saneamento de universalizar os serviços de água e esgoto até 2033, o governo decidiu leiloar para a iniciativa privada os serviços de distribuição de água e saneamento. A empresa vencedora deverá investir algo em torno de R$ 19 bilhões, durante um período de concessao de 35 anos.