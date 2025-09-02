Troca de tubulação da Compesa na Rua Nicolau Pereira gera complicações no trânsito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O serviço está previsto para ser concluído em dois meses, entretanto, moradores reclamam bastante dos transtornos gerados pelas obras

Interrupção no trânsito devido à obra da Compesa

Devido à uma obra emergencial da Compesa, duas faixas da rua Nicolau Pereira, no bairro de Afogados do Recife, foram interditadas.

A balconista Marisa do Nascimento, por exemplo, teve que abandonar a moto e optar pela bicicleta em horários mais movimentados.

"Não tem condição de passar não, principalmente 17h da tarde. A gente tem que rodear por lá, porque por aqui não tem condição. Eu vim de bicicleta, porque de moto não tem condição. É péssimo".

Veículos de grande porte que necessitam acessar a Rua da Paz pela Nicolau Pereira terão que desviar para a Rua Leônidas Cravo Gama. Agentes de trânsito da CTTU trabalham no local para minimizar os impactos causados pela interrupção.

Comércio afetado pela obra

Comerciantes que ficam no trecho das obras criticam fortemente o serviço, apontando que a situação tem sido prejudicial para os negócios.

"Os cliente aqui, a gente tem que buscar lá na Avenida Sul, de carroça. Atrapalhou demais. O que era uma obra para terminar em agosto, a gente já está em setembro e nada.

A Compesa ampliou o prazo de conclusão em mais dois meses, o que gerou revolta nos comerciantes.

"Mais dois meses, aí que vai ser complicado, né? É difícil, para ganhar o pão aqui tá rolo agora. Atrapalhando tudo", contou Fernando Melo, que trabalha como servente na região.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais