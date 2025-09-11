Especialistas debatem o futuro da gestão pública em Pernambuco em Seminário no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Autoridades, economistas e gestores se encontram no Empresarial JCPM Trade Center nesta sexta (12), duarante o II Seminário de Gestão Governamental

O presidente do IBGE, Márcio Pochmann, e a economista Tânia Bacelar estão entre os convidados do II Seminário de Gestão Governamental, que será realizado nesta sexta-feira (12), no Empresarial JCPM Trade Center, no Recife. O evento acontece das 8h às 17h30 e é promovido pelo Sindicato dos Gestores Governamentais de Pernambuco (SINDGESTOR-PE).

Com o tema “Fortalecendo a Gestão Governamental em Pernambuco: Inovação, Eficiência e Integridade para o serviço público do futuro”, o encontro reunirá gestores, especialistas e lideranças para discutir caminhos de modernização da administração pública.

A programação traz palestras e debates sobre crescimento econômico, governança, inovação, liderança e transparência. Entre os participantes confirmados também estão a secretária de Administração, Ana Maraíza; o secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques; e o secretário executivo de Parcerias e Projetos Estratégicos, Marcelo Bruto.

A Universidade de Pernambuco marca presença com Eduardo Gonçalves, gerente de Prospecção e Monitoramento de Inovação, e o professor Djalma, diretor da Agência de Inovação da UPE.

Entre os temas em debate estão cenários para o crescimento econômico do Nordeste, atração e retenção de talentos no serviço público, governança para resultados, compliance e transparência, além de soluções inovadoras em concessões públicas.

O seminário também abriga a segunda edição do Prêmio Aqui Tem GGOV, que reconhece projetos de destaque liderados por gestores governamentais de Pernambuco. Os vencedores, já selecionados, apresentam suas iniciativas durante o evento.

A expectativa é que o encontro seja um espaço de troca de experiências e divulgação de boas práticas, fortalecendo a gestão pública no Estado.