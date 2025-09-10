Prefeitura do Recife participa de missão internacional para atrair investimentos da China
A delegação pernambucana visitará ecossistemas de grande porte voltados para saúde, inovação e tecnologia, buscando novas oportunidades de negócios
A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está participando de uma missão internacional na China para atrair investimentos e impulsionar a inovação na cidade. A viagem, que acontece entre os dias 10 e 22 de setembro, é promovida pelo LIDE Pernambuco em parceria com o LIDE China.
A delegação pernambucana visitará ecossistemas de grande porte voltados para saúde, inovação e tecnologia, buscando novas oportunidades de negócios, parcerias científicas e intercâmbio institucional.
Conhecida como a “fábrica do mundo”, a China é a segunda maior economia do planeta, com um crescimento impulsionado pela inovação. "A China é um dos mais importantes países exportadores do mundo, e conhecer o que eles fazem e como fazem é fundamental, considerando as possibilidades de negócios futuros na nossa cidade", afirma Carlos Andrade Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife.
Estratégias e oportunidades
A missão tem como principal objetivo a internacionalização de empresas pernambucanas, com foco em áreas como saúde, biotecnologia e tecnologia da informação. Além disso, a iniciativa busca atrair investimentos estratégicos que possam gerar parcerias comerciais e industriais para o Recife.
O roteiro inclui visitas a empresas e instituições de ponta em quatro cidades chinesas: Beijing, Shanghai, Xiamen e Shenzhen. Entre os destaques, estão:
Huawei: Gigante global em tecnologia da informação.
China Meheco: Líder farmacêutica.
Universidade Tsinghua: Para conhecer o Agent Hospital, o primeiro hospital virtual do mundo, que utiliza inteligência artificial.
UBTECH: Referência mundial em robótica humanoide.
Xiamen C&D Inc. e ITG Group: Conglomerados de logística e inovação global.
A delegação também visitará a Embaixada do Brasil em Pequim para estreitar laços diplomáticos e comerciais.