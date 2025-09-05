Associações mostram novos produtos na 32ª Agrinordeste com apoio do PE Produz, da Adepe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

PE Produz já apoiou 90 entidades e associações em todo o Estado. Instituto Negralinda, apoiado pelo programa, lança linha de produtos no evento

Entidades e associações apoiadas pelo Programa PE Produz participam da 32ª edição da Agrinordeste - uma das maiores feiras do agronegócio do Nordeste-, que começou na quinta-feira (4) e segue até domingo (7), no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Realizado pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado (Adepe), o PE Produz já beneficiou 90 entidades e associações nas 12 Regiões de Desenvolvimento do Estado, do Litoral ao Sertão.

Instituto Negralinda, Café das Pedras, Associação de Apicultores, Cachaça Cabibarim e a Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de São Lourenço da Mata (Cosalma) são algumas das instituições aprovadas no 2º edital do PE Produz, que receberam aporte financeiro para ampliar a produção e fortalecer a economia pernambucana em diversas regiões de desenvolvimento do estado.



“A Adepe atua para que associações e entidades tenham condições reais de crescer, inovar e conquistar novos mercados. O PE Produz, que já apoiou 90 entidades, mostra a importância de políticas públicas que unem incentivo econômico e valorização da cultura produtiva. É assim que transformamos realidades, geramos renda e damos visibilidade a estes protagonistas do desenvolvimento do Estado”, reforça a diretora-presidenta da Adepe, Ana Luiza Ferreira.



Impacto na vida das mulheres

Associações e cooperativas pernambucanas apresentam seus produtos na feira com incentivo do programa PE Produz, como o Instituto Negralinda - Divulgação

“O Programa PE Produz promoveu um grande impacto na vida de mulheres do litoral pernambucano. Esse incentivo trouxe mais capacitações e abriu novas oportunidades para que nós, mulheres marisqueiras, tenham o reconhecimento que merecemos”, afirmou a chef Negralinda, à frente do Instituto homônimo que lançou no evento uma linha inédita de produtos congelados intitulada “Gastronomia do Mangue”.



Os pratos da nova linha são preparados em uma cozinha profissional localizada em Tamandaré, reformada com incentivos financeiros da Adepe, valorizando as comunidades pesqueiras locais. O cardápio conta com oito opções, entre elas: caldinho de aratu, sururu no coco, coxinha de siri, mariscada do mangue, farofa de alho, mariscada do litoral norte brasileiro, bobó de camarão e fungi da Marú. Após o lançamento, as receitas passam a ser comercializadas, chegando às prateleiras dos supermercados e ampliando seu alcance.

“Para a Adepe e para o Governo do Estado é muito gratificante ver o resultado dessa política pública, que impulsiona o desenvolvimento econômico e fortalece o protagonismo das mulheres pescadoras e marisqueiras. Com o PE Produz, esses produtos passam a ocupar as gôndolas do mercado, fruto direto desse incentivo. O Instituto Negralinda é um verdadeiro farol para a valorização dessa produção.”, destacou Déa de Paula, gerente-geral de Atração de Investimentos da Adepe.

Entenda o PE Produz

O Programa é uma iniciativa do Governo de Pernambuco realizada através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), é voltado para entidades e associações de direitos privados sem fins lucrativos que trabalham com produções nos arranjos produtivos do estado. Juntos, no primeiro e segundo edital do programa, já foram investidos mais de R$ 24 milhões nos arranjos de produtivos de Pernambuco, com mais de 100 mil pessoas impactadas.



