Economia | Notícia

32ª Agrinordeste celebra o agronegócio de Pernambuco com mais de 300 estandes e entrada gratuita

Promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), a feira reúne mais de 300 estandes e uma programação diversificada

Por JC Publicado em 03/09/2025 às 20:22
Com mais de 100 palestras e encontros técnicos, o seminário aborda os segmentos mais relevantes do agronegócio local - GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM

A 32ª edição da Agrinordeste, uma das principais feiras do agronegócio da região, aporta no Centro de Convenções de Pernambuco. Desta quarta-feira (4) a 7 de setembro, o evento, com entrada gratuita, transforma o espaço em uma vitrine do setor agropecuário, com a expectativa de receber mais de 30 mil visitantes, entre produtores rurais, empresários e o público em geral.

Promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), a feira reúne mais de 300 estandes e uma programação diversificada. O presidente da Faepe, Pio Guerra, ressalta a importância do evento como um "espaço de oportunidades" para o agronegócio do Nordeste e uma forma de aproximar o público urbano das riquezas do campo.

Um dos destaques da programação é o 32º Seminário da Agrinordeste, que acontecerá em nove auditórios simultâneos. Com mais de 100 palestras e encontros técnicos, o seminário aborda os segmentos mais relevantes do agronegócio local.

Além disso, a feira conta com a participação de mais de 40 prefeituras de Pernambuco, que apresentam suas ações culturais e de incentivo à economia local. Caravanas de produtores e estudantes de todo o Nordeste também marcam presença, ampliando a representatividade do evento.

Entre as novidades e os espaços já tradicionais, a Agrinordeste 2025 apresenta:

Arena Agrinordeste/Vila Pet: oferece oficinas gratuitas de adestramento e palestras sobre cães-guia.

Espaço Moda Agro: conta com desfiles e estandes de vestuário e acessórios do setor.

Feira de Produtos do Campo: traz uma variedade de produtos rurais, insumos e artesanato.

Festival Gastronômico Sabor do Campo: com aulas-show de renomados chefs e concursos.

6º Show de Churrasco: o embaixador do churrasco, Mauro Camargo, ministra oficinas sobre preparo de carnes.

17º Show de Lácteos: apresenta um concurso e exposição de queijos, manteigas e derivados de leite.

12ª Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana): focada em inovações do setor sucroalcooleiro.

Studio Agrinordeste Podcast: realiza transmissões de entrevistas e debates.

A 32ª Agrinordeste tem o apoio de diversas instituições, como Sebrae-PE, Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Senar e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco.

Serviço

Quando: 4 a 7 de setembro de 2025
Onde: Pernambuco Centro de Convenções – Olinda
Horário: 10h às 21h
Entrada: Gratuita

 
 

