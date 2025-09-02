fechar
CPRH emite licença prévia para primeira fábrica de metanol verde do Brasil, em Suape

O empreendimento da European Energy, que prevê investimentos de R$ 2 bilhões, vai ser instalado no Complexo Industrial Portuário de Suape

Por JC Publicado em 02/09/2025 às 17:44
A indústria, considerada a segunda do mundo para produção desse segmento, é a primeira das Américas, produzirá o metanol verde para uso como combustível de navios e representa investimento de R$ 2 bilhões
A indústria, considerada a segunda do mundo para produção desse segmento, é a primeira das Américas, produzirá o metanol verde para uso como combustível de navios e representa investimento de R$ 2 bilhões - DIVULGAÇÃO

Por meio da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), o Governo de Pernambuco emitiu a Licença Prévia (LP) da primeira fábrica de metanol verde que será instalada no Complexo de Suape, no município do Cabo de Santo Agostinho, no Litoral Sul do Estado. O documento foi liberado na quarta-feira (27) com validade de um ano, prorrogável por até cinco anos.

A indústria, considerada a segunda do mundo para produção desse segmento, é a primeira das Américas, produzirá o metanol verde para uso como combustível de navios e representa investimento de R$ 2 bilhões e a geração de 1.500 empregos durante a fase de obras. Com chegada do empreendimento em Pernambuco, será possível iniciar o processo de transição da matriz energética, diminuindo o uso do combustível fóssil para introduzir o metanol verde.

A licença prévia é a primeira das três etapas do processo de licenciamento do empreendimento, que ainda passará pela Licença de Instalação e Licença de Operação. Para adquirir a LP, o empreendimento precisou cumprir algumas exigências. Entre os pré-requisitos foi necessário a apresentação do projeto executivo, do plano básico ambiental, inventário florestal e as anuências do município e de Suape. Em linhas gerais, a LP atesta que a empresa está ambientalmente habilitada para se instalar na área pretendida, inclusive, com planos mitigadores, caso venha a ocorrer algum dano.

Para o diretor-presidente da CPRH, José de Anchieta Santos, a liberação da LP é mais um passo na evolução ambiental do estado. “É uma nova etapa para Pernambuco, uma virada de chave no quesito ambiental, que traz mudança de paradigmas e tecnologias modernas para o desenvolvimento ambiental, atendendo o programa definido pela governadora Raquel Lyra”, salienta. Denominada EE Metanol do Brasil Ltda, empresa do grupo European Energy, a fábrica de Suape terá produção prevista de 15 toneladas por hora de metanol verde, também chamado de e-metanol.

Quando estiver em operação, a estimativa de movimentação é de 100 mil toneladas por ano. A planta vai utilizar uma área de 10 hectares. Para o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, a licença expedida pela CPRH é um passo muito importante para a consolidação do Cluster Suape de Transição Energética. “Passaremos a ofertar ao mercado marítimo combustíveis de fontes limpas, com efeitos bastante positivos no transporte de cargas por navios, consolidando o Porto de Suape como referência para o Brasil e para o mundo”, pontua.

ETAPAS DA LIBERAÇÃO

Com a Licença Prévia, a empresa precisará seguir algumas determinações, num prazo de 180 dias, como encaminhamento para as próximas etapas. O prazo é finalizado, caso a solicitação da Licença de Instalação ocorra primeiro. Entre as exigências estão: projeto de instalação de energia elétrica, declaração da Compesa de viabilidade hídrica, projeto de drenagem, projeto pra estação de tratamento de efluentes sanitários e de efluentes industriais, além de planos ambientais e diversos programas específicos por setores.

“Com a licença, atestamos a viabilidade conceitual e locacional do empreendimento e seguimos para os estudos e projetos de engenharia”, enfatiza o diretor de Relações Institucionais da EE Metanol do Brasi, Alexandre Groszmam. A empresa é subsidiária integral da European Energy A/S, que centraliza investimentos de Power-to-X no Brasil”.

No início de agosto, uma equipe da CPRH realizou visita técnica à European Energy, com sede em Copenhague, Dinamarca, para conhecer os planos ambientais e de controle adotados pela empresa. Os analistas conheceram, ainda, a primeira fábrica do mundo de produção de metanol verde, unidade inaugurada em maio de 2025, na cidade de Kasso.

"A equipe de licenciamento sentiu a necessidade de conhecer a empresa em funcionamento, para dar mais segurança no processo de licenciamento em curso em Pernambuco e, também, para o monitoramento do empreendimento", comentou o diretor de Licenciamento Ambiental da CPRH, Eduardo Elvino.

 

