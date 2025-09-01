fechar
Economia | Notícia

Edital da Transnordestina será lançado em outubro, confirma ministro; garantindo que trecho de Pernambuco volta ao traçado

Durante participação no Fórum Nordeste, o ministro dos Transportes, Renan Filho, garantiu que a ferrovia vai sair do papel e iniciar obras

Por Adriana Guarda Publicado em 01/09/2025 às 22:00
O ministro dos Transportes, Renan Filho, reforçou que a licitação da Transnordestina está prevista para outubro
O ministro dos Transportes, Renan Filho, confirmou nesta segunda-feira (1º), durante a abertura do Fórum Nordeste 2025, que o edital para a construção da Transnordestina será lançado em outubro. Ele destacou que a obra é uma prioridade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e assegurou que o trecho que liga o município de Salgueiro ao Porto de Suape, excluído do traçado durante o governo Jair Bolsonaro, será reintegrado ao projeto.

“Em outubro, vamos lançar o edital”, afirmou Renan Filho, garantindo que o projeto já está pronto para a licitação. Segundo o ministro, a ordem de serviço deve ser anunciada logo em seguida.

Ordem de serviço

“Quando licitarmos o trecho pernambucano da Transnordestina, quero voltar aqui para dar a ordem de serviço e para dizer ao povo pernambucano que a Transnordestina voltou no Nordeste, mas voltou em Pernambuco também. E eu acho que esse será um incentivo muito grande ao desenvolvimento do Estado”, completou.

Renan Filho reforçou que Pernambuco é estratégico no planejamento da obra: “Não há estratégia para desenvolvimento do Nordeste que exclua o Estado. Isso ficará consignado”, afirmou.

Primeiros lotes

Com recursos assegurados no novo PAC, a expectativa do governo federal é iniciar a recuperação do trecho de Pernambuco com a contratação dos lotes 4 e 7, que abrangem os eixos Custódia–Arcoverde (73 km) e Cachoeirinha–Belém de Maria (53 km), totalizando quase 130 quilômetros de extensão e investimentos próximos de R$ 1 bilhão.

 

