Edital da Transnordestina será lançado em outubro, confirma ministro; garantindo que trecho de Pernambuco volta ao traçado
Durante participação no Fórum Nordeste, o ministro dos Transportes, Renan Filho, garantiu que a ferrovia vai sair do papel e iniciar obras
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O ministro dos Transportes, Renan Filho, confirmou nesta segunda-feira (1º), durante a abertura do Fórum Nordeste 2025, que o edital para a construção da Transnordestina será lançado em outubro. Ele destacou que a obra é uma prioridade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e assegurou que o trecho que liga o município de Salgueiro ao Porto de Suape, excluído do traçado durante o governo Jair Bolsonaro, será reintegrado ao projeto.
“Em outubro, vamos lançar o edital”, afirmou Renan Filho, garantindo que o projeto já está pronto para a licitação. Segundo o ministro, a ordem de serviço deve ser anunciada logo em seguida.
Ordem de serviço
“Quando licitarmos o trecho pernambucano da Transnordestina, quero voltar aqui para dar a ordem de serviço e para dizer ao povo pernambucano que a Transnordestina voltou no Nordeste, mas voltou em Pernambuco também. E eu acho que esse será um incentivo muito grande ao desenvolvimento do Estado”, completou.
Renan Filho reforçou que Pernambuco é estratégico no planejamento da obra: “Não há estratégia para desenvolvimento do Nordeste que exclua o Estado. Isso ficará consignado”, afirmou.
Primeiros lotes
Com recursos assegurados no novo PAC, a expectativa do governo federal é iniciar a recuperação do trecho de Pernambuco com a contratação dos lotes 4 e 7, que abrangem os eixos Custódia–Arcoverde (73 km) e Cachoeirinha–Belém de Maria (53 km), totalizando quase 130 quilômetros de extensão e investimentos próximos de R$ 1 bilhão.