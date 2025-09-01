Edital da Transnordestina será lançado em outubro, confirma ministro; garantindo que trecho de Pernambuco volta ao traçado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Durante participação no Fórum Nordeste, o ministro dos Transportes, Renan Filho, garantiu que a ferrovia vai sair do papel e iniciar obras

Clique aqui e escute a matéria

O ministro dos Transportes, Renan Filho, confirmou nesta segunda-feira (1º), durante a abertura do Fórum Nordeste 2025, que o edital para a construção da Transnordestina será lançado em outubro. Ele destacou que a obra é uma prioridade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e assegurou que o trecho que liga o município de Salgueiro ao Porto de Suape, excluído do traçado durante o governo Jair Bolsonaro, será reintegrado ao projeto.

“Em outubro, vamos lançar o edital”, afirmou Renan Filho, garantindo que o projeto já está pronto para a licitação. Segundo o ministro, a ordem de serviço deve ser anunciada logo em seguida.

Ordem de serviço

“Quando licitarmos o trecho pernambucano da Transnordestina, quero voltar aqui para dar a ordem de serviço e para dizer ao povo pernambucano que a Transnordestina voltou no Nordeste, mas voltou em Pernambuco também. E eu acho que esse será um incentivo muito grande ao desenvolvimento do Estado”, completou.

Renan Filho reforçou que Pernambuco é estratégico no planejamento da obra: “Não há estratégia para desenvolvimento do Nordeste que exclua o Estado. Isso ficará consignado”, afirmou.

Primeiros lotes

Com recursos assegurados no novo PAC, a expectativa do governo federal é iniciar a recuperação do trecho de Pernambuco com a contratação dos lotes 4 e 7, que abrangem os eixos Custódia–Arcoverde (73 km) e Cachoeirinha–Belém de Maria (53 km), totalizando quase 130 quilômetros de extensão e investimentos próximos de R$ 1 bilhão.