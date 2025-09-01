Aneel mantém bandeira vermelha 2 em setembro; veja dicas para economizar
Decisão da Aneel reflete a persistência da crise hídrica. Com o nível de água abaixo do esperado, usinas hidrelétricas operam com capacidade reduzida
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou a manutenção da bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês de setembro, o que representa o nível mais alto de cobrança extra na conta de luz. A medida adiciona R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos por residências e empresas, impactando o orçamento em todo o país.
A decisão da Aneel reflete a persistência da crise hídrica que afeta os reservatórios brasileiros. Com o nível de água abaixo do esperado, as usinas hidrelétricas operam com capacidade reduzida, forçando o acionamento das termelétricas. A geração de energia por meio dessas usinas é mais cara, e o custo extra é repassado diretamente ao consumidor.
Neoenergia Pernambuco orienta sobre economia
Diante do cenário, a Neoenergia Pernambuco reforça a importância de adotar medidas para economizar energia. Pequenas mudanças de hábito podem fazer uma grande diferença na conta no final do mês.
Confira as principais dicas para reduzir o consumo e aliviar o impacto na sua fatura:
Iluminação: Prefira lâmpadas LED, que são mais eficientes. Aproveite ao máximo a luz natural, abrindo janelas e cortinas durante o dia, e lembre-se de apagar as luzes ao sair de um ambiente.
Geladeira: Evite abrir a porta com frequência e não guarde alimentos quentes. Verifique se a borracha de vedação está em bom estado para evitar o desperdício de energia.
Chuveiro e ar-condicionado: Use o chuveiro na posição "verão" sempre que possível. No caso do ar-condicionado, mantenha os filtros limpos e regule o termostato para uma temperatura adequada, evitando o excesso de consumo.
Eletrodomésticos: Prefira eletrodomésticos com o Selo Procel, que indica maior eficiência energética. Acumule roupas para lavar e passar de uma só vez.
Aparelhos em stand-by: Desligue eletrônicos da tomada quando não estiverem em uso. Mesmo no "modo de espera", eles continuam consumindo energia.
Economizar energia não é apenas uma questão de economia doméstica; é um compromisso coletivo para a sustentabilidade do setor elétrico e a preservação dos recursos naturais do país.