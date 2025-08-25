Cerca de 63% das empreendedoras de Pernambuco vivem com até um salário mínimo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os dados, da Pnad Contínua/IBGE, expõe a vulnerabilidade econômica enfrentada por mulheres que buscam consolidar um negócio no estado

Clique aqui e escute a matéria

Em Pernambuco, 63,33% das mulheres empreendedoras sobrevivem com renda de até um salário mínimo. O dado é da Pnad Contínua, do IBGE, e revela o cenário de vulnerabilidade econômica enfrentada por mulheres que buscam consolidar um negócio no estado. A baixa renda é apontada como um dos principais obstáculos na hora de obter crédito junto a instituições financeiras. Mas não é a única.

Ainda segundo o levantamento do IBGE, 34,82% das empresas no estado têm mulheres como donas, o que representa cerca de 413,86 mil empreendedoras. Entre elas, mais da metade (53,55%) está no setor de serviços, área mais afetada por oscilações de consumo.

Outro dado que acende alerta é o fato de 77,97% não contribuírem para a previdência, o que amplia a exposição à instabilidade econômica.

“Os números mostram que boa parte das empreendedoras ainda enfrenta barreiras que vão além da gestão do próprio negócio. São obstáculos estruturais, ligados ao acesso a crédito e à falta de políticas específicas para quem tem renda mais baixa”, afirma Joana Macêdo, assessora de Desenvolvimento do Cooperativismo na Central Sicredi Nordeste.

No cenário nacional, os desafios se repetem. Segundo dados do Banco Central, apenas 34% do crédito formal é concedido a mulheres. Um levantamento da Febraban aponta que, em média, os valores liberados a elas são menores do que os destinados a homens, mesmo em condições semelhantes de negócio.

Já um estudo da Serasa Experian indica que as mulheres apresentam taxas de inadimplência mais baixas, mas ainda enfrentam juros mais altos e maior dificuldade de renegociação - revelando um viés de desigualdade de gênero na concessão de crédito. “O cooperativismo de crédito tem buscado atuar justamente nessa lacuna, oferecendo não apenas linhas financeiras, mas também capacitação e atendimento personalizado. Quando fortalecemos as empreendedoras, não estamos só apoiando um negócio, mas transformando comunidades inteiras”, acrescenta Joana Macêdo.

O setor cooperativista vem ampliando iniciativas voltadas ao empreendedorismo feminino, com foco em crédito, capacitação e programas de apoio à liderança. “O cooperativismo de crédito se diferencia por aliar produtos financeiros a uma proposta de impacto social. Esse modelo fortalece o acesso das mulheres a soluções financeiras sustentáveis, promovendo maior inclusão produtiva e contribuindo para a redução das desigualdades no mercado de trabalho”, finaliza Joana.