Adepe cria a Câmara Setorial do Café para fortalecer o mercado do café em Pernambuco
Entre os primeiros pontos de discussão da Câmara, estão a criação da Rota do Café Pernambucano e a ampliação dos festivais de café
Para impulsionar a cafeicultura pernambucana o Governo de Pernambuco fez a instalação da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Café. O evento aconteceu nessa quinta-feira (21), na sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).
O encontro contou com a participação de representantes de instituições públicas e privadas e academia para discutir iniciativas que promovam inovação, eficiência e competitividade.
“Nosso objetivo é reunir os diferentes atores do setor, ouvir suas demandas e construir soluções que estimulem a produção, agreguem valor e ampliem a competitividade do café pernambucano nos mercados nacional e internacional”, comentou Ana Luiza Ferreira, diretora-presidente da Adepe.
Crescimento do café
Nos dois primeiros meses desse ano, a cafeicultura nordestina registrou um aumento de 73,4%, superando a média nacional de 53,2% e movimentando mais de R$ 9 bilhões, segundo dados do Observatório do Café.
O desempenho deixa o Nordeste como a segunda região cafeeira mais relevante do país, atrás apenas do Sudeste.
Os cafés especiais têm colocado Pernambuco como destaque no crescimento da produção e reforçando o potencial competitivo da região.
Ações voltadas para o público cafeeiro
A criação da Câmara vai abrir caminhos para ações voltadas a esse público, como a Rota do Café e a ampliação dos festivais dedicados ao setor.
Pedro Holanda, diretor de Fomento, Inovação e Arranjos Produtivos da Adepe e vice-presidente da Câmara, pontua que Pernambuco já é referência, produzindo cafés com excelência.
“Junto com a Adepe, damos um passo decisivo para tornar o nosso café ainda mais protagonista, fortalecendo o diálogo, valorizando a produção local e levando a qualidade do café pernambucano para todo o Brasil”, completa.
Instituições parceiras
O encontro contou coma presença de várias instituições, entre elas:
- Adepe
- Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Sdec)
- Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca (SDA)
- Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE-PE)
- Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP),
- Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE)
- Banco do Nordeste (BNB)
- Sebrae Pernambuco
- Prefeituras e associações de produtores de Triunfo (Acespe) e Taquaritinga do Norte (Aprotaq).
Alguns produtores também compareceram, como Café Adaildo Carvalho, Café Fazenda Sertô, Café do Brejo, Café Triunfo Premier, Café Rudimentar e Café Takaware.