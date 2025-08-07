LIDE ESG debate como propósito e diversidade impactam nos resultados das empresas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Especialistas debatem como propósito, sustentabilidade e diversidade vêm impulsionando resultados e relevância no ambiente corporativo

O impacto de práticas sustentáveis e inclusivas na competitividade dos negócios será o foco do próximo encontro do LIDE ESG Pernambuco, na sexta-feira (15), no Hotel Atlante Plaza, em Boa Viagem. O evento vai reunir executivos e especialistas para discutir como empresas orientadas por propósito e diversidade têm conquistado mais espaço e resultados no mercado.

“Empresas que alinham propósito à estratégia ampliam sua relevância e capacidade de regeneração”, afirma a conselheira e professora Tarcila Ursini, uma das convidadas do encontro. Ela tem atuação em conselhos como os da Korin, Lwart e Simpar, e abordará a transição da sustentabilidade à regeneração.

Também participa Claudionor Alves, diretor de Equidade Racial e Diversidade do Grupo Carrefour, que vai tratar das ações de inclusão racial e seus reflexos na performance corporativa. “Diversidade não é apenas um valor: é um fator de competitividade”, defende.

O encontro é promovido pelo LIDE ESG Pernambuco, presidido por Bel Nascimento, e terá duas agendas restritas a filiados e convidados: uma pela manhã (8h45 às 11h15) e outra à tarde (12h às 14h30).







