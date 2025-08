Brasil aciona OMC contra Estados Unidos por causa do 'tarifaço' de 50%

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ação foi protocolada no mesmo dia em que o "tarifaço" de Trump entrou em vigor; governo alega que medida viola regras do comércio internacional

Clique aqui e escute a matéria

O governo brasileiro oficializou sua reação à guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos, acionando formalmente a Organização Mundial do Comércio (OMC) nesta quarta-feira (6). A ação contesta a legalidade da tarifa de 50% imposta pelo governo de Donald Trump sobre produtos brasileiros, que entrou em vigor no mesmo dia.

A medida, anunciada em nota conjunta do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), eleva a disputa do campo diplomático para o jurídico no principal órgão de regulação do comércio global.

Os argumentos do Brasil

Na queixa apresentada em Genebra, sede da OMC, o Brasil argumenta que a tarifa americana é uma medida discriminatória, de caráter punitivo e que viola as regras estabelecidas nos acordos internacionais.

O governo brasileiro sustenta que a sobretaxa não tem justificativa econômica — já que os EUA possuem superávit comercial com o Brasil — e que foi imposta por motivações puramente políticas, ligadas a questões internas da Justiça brasileira.

Como funciona o processo na OMC

Com a formalização da queixa, o processo na OMC se inicia com uma etapa chamada "fase de consultas". A partir de agora, Brasil e Estados Unidos têm um prazo de 60 dias para tentar chegar a uma solução negociada e amigável para o impasse.

Caso o diálogo não avance neste período, o Brasil terá o direito de solicitar a abertura de um painel de especialistas, uma espécie de tribunal arbitral, para julgar o mérito da questão e decidir se a tarifa americana é legal perante as normas do comércio mundial. Este processo pode levar meses ou até anos.

(Com informações da Agência Brasil).