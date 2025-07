Artesanato de Pernambuco ganha vitrine em Portugal com primeira loja fora do Estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Promovida pelo Governo do Estado, unidade está localizada no Instituto Pernambuco-Porto Brasil (IPPB) e estimula a exportação do nosso artesanato

Clique aqui e escute a matéria

O saber artesanal de Pernambuco atravessa o oceano e ganha espaço em território europeu. Na quinta-feira (24), o Governo de Pernambuco inaugurou a primeira loja do Artesanato de Pernambuco fora do Brasil — e o destino escolhido não poderia ser mais simbólico: a cidade do Porto, em Portugal. A unidade, instalada dentro do Instituto Pernambuco-Porto Brasil (IPPB), marca um novo capítulo na trajetória do setor ao expandir fronteiras culturais e comerciais.

Fruto de uma parceria entre o Instituto e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), a loja é a materialização de um esforço de política pública que há duas décadas busca valorizar o fazer artesanal como instrumento de identidade, renda e desenvolvimento.

“Pernambuco chega à Europa com histórias e saberes, tradição e inovação, mostrando que respeita o fazer artesanal e que acredita no potencial da cultura como vetor econômico”, resume Ana Luiza Ferreira, diretora-presidente da Adepe.

Com projeto arquitetônico de Roberta Borsoi, a loja possui 50 metros quadrados e abre as portas com cerca de 200 peças - Gabriel Salles/Divulgação

Com projeto arquitetônico assinado por Roberta Borsoi, o espaço de 50 metros quadrados abriga uma curadoria inicial com cerca de 200 peças que expressam a diversidade do artesanato produzido nos quatro cantos do Estado.

Estão representados nomes como Nicola (Jaboatão dos Guararapes), Luiz Antônio (Caruaru), Cida Lima e Neguinha (Belo Jardim), Fida (Garanhuns), Luiz Benício (Buíque), Bezinho Kambiwá (Ibimirim), Marcos (Sertânia), Irineu do Mestre (Salgueiro) e Mazinho (Lagoa Grande).

Também integram a seleção artesãs, artesãos e associações como Alcione Freitas (Paulista), referência em papel machê e papietagem; Ana Santiago (Recife) e Edjane Cabral (Paudalho), da cerâmica contemporânea; Francisca Xukuru (Pesqueira), com renda renascença; e a tradicional Tapeçaria Timbi (Camaragibe). O legado da xilogravura de J. Borges também atravessa o Atlântico pelas mãos de Bacaro e Pablo Borges, de Bezerros.

“Durante os quase 365 dias do ano, as lojas são uma importante vitrine e canal de vendas para as artesãs e os artesãos. Contar com uma loja na Europa é ampliar essa exposição e a geração de renda”, afirma Camila Bandeira, diretora de Promoção da Economia Criativa da Adepe. Ela ressalta que cada peça é vendida pelo valor definido pelo próprio artesão: “Quando ocorre a venda, ele recebe a exata quantia que indicou no ato de consignação”.

Veja também: Saiba como assistir aos Videocasts do JC

PROGRAMA DO ARTESANATO

Desde 2003, quando foi inaugurado o Centro de Artesanato de Bezerros, as lojas do Artesanato de Pernambuco se tornaram pilares do Programa do Artesanato de Pernambuco (PAPE), hoje com unidades no Recife, Olinda e Jaboatão. O novo espaço no Porto é o primeiro passo rumo à internacionalização da produção artesanal do Estado.

A inauguração integra a programação do 1º Festival de Verão no Porto, que celebra o terceiro aniversário do IPPB com uma mostra da cultura pernambucana, reunindo artesanato, música e gastronomia. O Instituto foi criado com o propósito de ser ponte entre as expressões culturais de Pernambuco e o público europeu.

“Através da loja, a comunidade local e turistas terão a oportunidade de levar para casa a força e a beleza do Artesanato de Pernambuco, que carrega histórias e tradições”, destaca Zeferino Ferreira da Costa, presidente do Instituto Pernambuco-Porto Brasil.

Mais do que uma vitrine, a loja é uma travessia: leva consigo o tempo, o talento e o território de um povo que transforma barro, linha, madeira e papel em cultura viva.

SERVIÇO



Loja do Artesanato de Pernambuco no Instituto Pernambuco-Porto Brasil