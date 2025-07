Consórcio de automóvel cresce 48% em Pernambuco, terceira maior alta do país

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), as cotas comercializadas no estado superaram a média nacional

Pernambuco registrou o terceiro maior crescimento do país nas vendas de consórcios de automóveis no primeiro trimestre de 2025, com alta de 47,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo dados da ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios), o número de cotas comercializadas no estado saltou de 10.497 para 15.524, superando a média nacional.

O segmento de imóveis também apresentou desempenho positivo no estado. As vendas cresceram 58,3% no período, alcançando 5.354 cotas comercializadas apenas nos três primeiros meses do ano: quinta maior elevação nacional. O desempenho reforça a tendência de migração para alternativas de financiamento diante da elevação da taxa Selic no crédito tradicional.

Com parcelas mais acessíveis e sem incidência de juros, o consórcio tem ganhado força em meio a um cenário de taxas bancárias mais caras. Em Pernambuco, a modalidade tem sido cada vez mais escolhida tanto por quem busca adquirir o primeiro bem quanto por consumidores que desejam expandir seu patrimônio de forma planejada, sem comprometer o orçamento.

“O aumento na procura por consórcios revela que mais pessoas estão encontrando nesse modelo uma alternativa viável para realizar sonhos de forma acessível e organizada”, afirma Gabriela Nóbrega, Analista de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi Nordeste. “Esse movimento aponta para um avanço importante na autonomia financeira da população, com o consórcio se consolidando como uma ferramenta de inclusão e fortalecimento econômico", concluiu.

Com taxas menores, cooperativas ganham espaço

Na modalidade de automóveis, o volume de créditos comercializados pela cooperativa (Sicredi) no estado saltou de R$ 93 milhões em março de 2024 para R$ 132,8 milhões no mesmo mês deste ano, representando um crescimento de 42%.

O crescimento é atribuído não apenas ao contexto macroeconômico, mas também às condições oferecidas pela instituição cooperativa. Embora os consórcios não tenham juros, como nos financiamentos bancários, há incidência de taxas de administração.

O fator que ajuda a explicar o crescimento amplo na cooperativa de crédito é a política de condições diferenciadas para associados, como campanhas periódicas com descontos nas taxas de administração, o que torna o consórcio ainda mais atrativo.