Ademicon leva informações sobre consórcio, de forma lúdica, para o São João de Caruaru

Ativações da marca na Estação Ferroviária e no Alto do Moura trazem as possibilidades de uso do crédito do consórcio para compras planejadas

Uma das novidades do São João de Caruaru este ano são as ativações da Ademicon no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, na Estação Ferroviária e no Alto do Moura. Patrocinadora oficial do evento pela primeira vez, a administradora independente de consórcios traz experiências interativas, como a parede de escalada, a Porta e a Roleta dos Sonhos, disponíveis ao público de forma gratuita.

Localizada em área estratégica do Pátio, a parede de escalada da Ademicon vem atraindo crianças, jovens e adultos em busca de momentos de lazer entre os shows e as apresentações culturais.

Já na Estação Ferroviária, o carrinho com a Porta dos Sonhos promove uma forma lúdica de apresentar as possibilidades do consórcio, conectando a marca à realização de projetos de vida e sonhos de forma planejada e acessível.

A Ademicon está presente, ainda, com ação itinerante no Alto do Moura, um polo também importante da festa, com a Roleta dos Sonhos. Em todos os espaços, o objetivo é aproximar o público do consórcio como ferramenta de planejamento financeiro para diferentes conquistas, como a casa própria, veículos, viagens e muito mais.

Com 34 anos de atuação, a Ademicon está em plena expansão nacional e vê no patrocínio ao São João de Caruaru uma forma de fortalecer a conexão com a cultura nordestina.

A instituição, que comercializa consórcios nos segmentos de imóveis, veículos, serviços e outros bens móveis, já soma 240 unidades de negócios em 24 estados e no Distrito Federal.