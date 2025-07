Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Considerado o maior festival de chocolate e cacau da América Latina, o Chocolat Festival 2025 foi realizado entre os dias 17 e 20, em Ilhéus, com participação de varias marcas e produtores de diferentes regiões do Brasil e do exterior. Nos quatro dias de evento, os visitantes puderam vivenciar experiências sensoriais, participar de atividades culturais, exposições de arte, cursos e palestras com grandes especialistas nacionais e internacionais que apresentaram as principais tendências do mundo do chocolate, além da oportunidade de se especializar através de workshops de gastronomia com chefs renomados, fóruns e rodadas de negócios.

Na edição deste ano, mais de 250 expositores participaram do festival, sendo apresentadas mais de 500 marcas de produtos, muitos oriundos da agricultura familiar ilheuense. De acordo com a organização do evento, mais de 80 mil pessoas passaram pelo Centro de Convenções de Ilhéus, com o Chocolat Festival 2025 movimentando cerca de R$ 20 milhões em negócios diretos na economia local, o que só reforça a qualidade do chocolate brasileiro.

"O Chocolat Festival traz o cacau ao protagonismo no aspecto histórico, ambiental, saúde e gastronomia, pois o cacau vem para frente do negócio. E, diante desse reconhecimento, o produtor de cacau começa a ficar orgulhoso com o protagonismo dado e quer reinvestir nesse projeto e a reinventar a utilização do cacau em outros produtos... E esse evento ajuda para que eles apresentem novas receitas, novos modelos de negócio e cresçam cada vez mais, o que é o nosso objetivo", afirmou Marcos Lessa, CEO do Chocolat Festival.

Chocolat Festival impulsiona turismo de negócios e valoriza a qualidade do chocolate brasileiro

Mesmo com a qualidade dos produtos a base de cacau produzidos em Ilhéus, os produtores locais não tinham a visibilidade necessária para ampliar seus negócios. Situação que foi modificada com a chegada do festival. "Sem dúvida alguma que o Chocolat Festival foi a coroação desse trabalho de produção de cacau desenvolvido em Ilhéus. Aqui nós damos oportunidades no maior evento de chocolate de cacau da América Latina para que os produtores da agricultura familiar e pequenos produtores da região possam expor seus produtos, participar de rodas de negócios e comercializar esses chocolates em grande escala para novos parceiros comerciais de todo Brasil e do mundo", disse Maurício Barcelar, secretário de Turismo do Estado da Bahia.

Atualmente, o País conta com cerca de 100 mil produtores de cacau - em grande maioria nos estados do Pará e Bahia -, sendo 99% agricultores familiares e pequenos produtores. "Essas pessoas empregam de maneira fixa, ou durante a entressafra, para colher e realizar outras atividades, algo próximo de 800 mil pessoas, considerando suas famílias. O Brasil precisa de um posicionamento como país produtor de um cacau sustentável. O cacau é sinônimo da sustentabilidade; então, por essas razões, a começar pelo aspecto humano, de transformar vidas, não só do empreendedor, mas de melhorar a condição de vida de quem trabalha com o cacau, é que enxergamos que todas essas ações em prol do desenvolvimento da agricultura cacaueira é fundamental para o crescimento dessa cadeia sustentável", complementou Marcos Lessa.

Estandes concorridos

Um dos estandes mais concorridos do Chocolat Festival foi o do chef Léo Vilela, que já participou do reality 'Batalha dos Confeiteiros'. A cada dia do evento, o chocolate feito de cacau puro foi ganhando forma de escultura, atraindo a curiosidade das pessoas que passavam pelo local e não perdiam a oportunidade de fotografar a obra.

"Esse já é o meu terceiro ano que participo do festival de chocolate aqui em Ilhéus. No primeiro ano eu fiz a escultura de Netuno, no segundo ano eu fiz uma sereia, ambos ligados ao mar, e esse ano eu resolvi fazer algo voltado para a literatura. Então, eu decidi fazer essa escultura da Gabriela, personagem icônica do escritor Jorge Amado. Nesse trabalho utilizei 200 kg de chocolate e foi todo feito manualmente, com os detalhes da escultura sendo realizado a mão. As pessoas que passam pelo estande acham muito interessante... Tem o lado lúdico das crianças, que ficam encantadas ao ver que a escultura é toda feita de chocolate. É algo que me encanta bastante e me motiva a querer voltar a cada ano aqui em Ilhéus", declarou o chef Léo Vilela.

Chef Léo Vilela fez escultura de Gabriela, personagem icônica do escritor Jorge Amado, feita de chocolate

Responsável por comandar o estande 'Cozinha Kids', a chef chocolatier Priscila Santos atraiu os olhares da criançada, mostrando que é possível fazer receitas saborosas de doces a base de chocolate e que sejam saudáveis. "A Cozinha Kids não é apenas uma atividade lúdica e recreativa. A nossa intenção é trazer para a criança e para os pais a consciência do que o fruto do cacau é capaz de fazer. A gente recebe crianças com alimentação restritiva e o nosso papel é acolher, ensinar essas possibilidades de receitas saudáveis. Eu entendo que a cozinha marca a vida das crianças... E, ao passarmos esses ensinamentos, estaremos transformando uma experiência traumática em algo transformador e que vai marcar positivamente", explicou a chocolatier.

Estande da Cozinha Kids foi comandada pela chef chocolatier Priscila Santos

Estado com maior produção de cacau do Brasil, o Pará também esteve representado no Chocolat Festival de Ilhéus. "É muito importante para nós, produtores cacaueiros, participar deste evento grandioso. É a oportunidade para apresentarmos os nossos produtos e de fazer negócios. Sair daqui do festival com novas parcerias para seguir reinvestindo no nosso negócio", destacou Rayssa Preuss, da Kakao Blumenn.

Chocolat Festival

O Chocolat Festival teve sua primeira edição em 2009, em Ilhéus, na Bahia, e desde então marca o calendário turístico da cidade, considerada a capital do cacau e eternizada pelas obras de Jorge Amado, o escritor brasileiro mais publicado no mundo.

Após grande sucesso, o evento chegou à Belém do Pará em 2013, e já reuniu mais de 750 mil visitantes nas 20 edições realizadas nos dois maiores Estados produtores do fruto, Bahia e Pará, tendo impulsionado o surgimento de mais de 200 marcas de origem em Ilhéus e aquecido o mercado de chocolates amazônicos.

Além de Ilhéus e Pará, o Chocolat Festival também já foi realizado no Distrito Federal, no Amazonas, em São Paulo, além de contar com uma versão internacional do evento, promovido em Portugal.

* O repórter viajou a convite do Chocolat Festival