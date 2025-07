Salões da Fenearte entram na reta final com votação popular e mais de 190 obras à venda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os três salões de arte da 25ª Fenearte entram na reta final de visitação e votação popular. Até as 22h deste sábado (19), o público pode participar da escolha das peças mais admiradas no 20º Salão de Arte Popular Ana Holanda, no 18º Salão de Artes Sustentáveis e no 9º Salão de Arte Popular Religiosa — todos montados no Átrio, logo na entrada do pavilhão do Centro de Convenções.

Mais do que contemplar, os visitantes são convidados a interagir e votar espontaneamente nas obras que mais os tocam, por meio de totens digitais posicionados nas exposições. As mais votadas de cada salão serão reconhecidas com o Troféu de Aclamação Popular, entregue no domingo (20), último dia da feira.

“É uma forma de valorizar a percepção do público, que também atua como curador, apontando o que emociona, impressiona ou dialoga com seu olhar”, destaca a curadoria da feira.

Ao todo, 196 peças foram selecionadas por edital público, com participação de artesãos de todo o Brasil. A diversidade de linguagens, materiais e narrativas transforma os salões em vitrines privilegiadas da arte feita com saberes tradicionais, fé e consciência ambiental — e todas as peças estão à venda, com valores variados.

Cenas do cotidiano e saberes ancestrais compõem as obras do Salão Ana Holanda - Divulgação

No Salão Ana Holanda, a expressividade da arte popular brasileira salta aos olhos: esculturas em barro, entalhes em madeira, bordados, brinquedos e instalações retratam o cotidiano, as festividades, as ancestralidades e os afetos.

Já o Salão de Arte Religiosa emociona com representações de diferentes manifestações de fé — católica, afro-brasileira, indígena — em peças que traduzem devoção e identidade. Imagens de santos, orixás, presépios e cenas de rituais constroem uma narrativa potente sobre espiritualidade e território.

No Salão de Artes Sustentáveis, o protagonismo é da reinvenção: garrafas, pneus, metais, sobras industriais e até brinquedos quebrados ganham nova vida em obras que misturam crítica social, humor e poesia visual.

Paralelamente à votação popular, uma comissão técnica também elegerá os melhores trabalhos de cada mostra. Os dois prêmios — júri e aclamação — reforçam a importância dos salões como espaços de difusão, reconhecimento e comercialização da produção artesanal e artística do Brasil.

SERVIÇO

25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato



Quando: 09 a 20 de julho de 2025



Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)



Horários:



Segunda a sexta-feira — 14h às 22h

Sábado e domingo — 10h às 22h



Sábado e domingo — 10h às 22h Ingressos:



Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)



À venda pelos sites www.fenearte.pe.gov.br, www.adepe.pe.gov.br e www.evenyx.com/25a-fenearte, além de pontos de venda nos shoppings Boa Vista (quiosque Ticket Folia); Plaza (loja Crabolando); RioMar (quiosque Ingresso Prime) e Tacaruna (lojas Club da Miçanga). Além das unidades da Casa do Pará (Boa Viagem, Casa Forte, Caxangá, Espinheiro, Imbiribeira, Olinda, Piedade, Pina, Porto de Galinhas e também em João Pessoa) e da Trois Barbearia (Boa Viagem, Parnamirim, shoppings Recife e RioMar, além de Caruaru).