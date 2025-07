Quem é você na Fenearte? Descubra seu perfil e faça um roteiro personalizado pela feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A maior feira de artesanato da América Latina está a todo o vapor no Centro de Convenções de Pernambuco, reunindo arte, tradição, cultura e muita criatividade.

E, como todo visitante tem um jeito único de explorar a Fenearte, preparamos um guia especial para ajudar você a identificar seu perfil e aproveitar ao máximo cada cantinho da feira!

Seja você a Louca da Sacola (ou o louco), que quer levar tudo pra casa; o Viajante das nações, que adora os estandes internacionais; ou o Caçador de Tesouros, que não sossega até achar aquela peça especial… tem espaço pra todo mundo na feira.

Identifique qual perfil combina mais com você e aproveite as dicas que preparamos. A Fenearte vai até o dia 20 de junho! Promovida pelo Governo do Estado, a 25ª Fenearte celebra "A Feira das Feiras", evocando as feiras livres que fazem parte da nossa memória afetiva.

Louca das Sacolas

A Louca da sacola não pode ver uma peça que já quer comprar — o tipo que precisa de sacola extra, calçado confortável e limite no cartão - Imagem criada por IA

Não pode ver uma peça bonita que já quer levar! Chega na Fenearte decidida a comprar de tudo um pouco: artesanato, roupas, decoração, acessórios, comida e o que mais couber nas sacolas. Depois, na maioria das vezes, descobre que não tem dinheiro para isso tudo. Está sempre carregado compras e feliz da vida.

Roteiro sugerido

25ª edição da Feira Nacional de Negócios de Artesanato (Fenearte) - JAILTON JR./JC IMAGEM

Respira fundo e prepara o bolso! Este roteiro é pra você, que não resiste a uma comprinha (ou várias) e sai da Fenearte carregando sacolas como troféus! Vale vasculhar toda a feira. Primeiro passo: calçado confortável! São mais de 700 estandes espalhados pelo pavilhão — vai ser muita pernada! Reserve mais de um dia para a visita. Quem quer ver tudo com calma, precisa de tempo (e paciência!).

Caçador de Tesouros

O Caçador de Tesouros percorre a feira em busca de peças exclusivas, diferenciadas - Imagem gerada por IA

Ele não quer qualquer lembrança: seu foco está nas raridades! Procura obras exclusivas, assinadas por mestres artesãos ou com técnicas tradicionais. Garimpa com olhar atento, como quem busca um tesouro escondido na feira.

Roteiro sugerido

25ª edição da Feira Nacional de Negócios de Artesanato (Fenearte) - JAILTON JR./JC IMAGEM

Parada obrigatória é a Alameda dos Mestres. São 63 mestres artesãos de Pernambuco, verdadeiros patrimônios vivos, com obras únicas e cheias de história. Aqui, cada peça tem alma. Depois, siga rumo ao Espaço Janete Costa, onde o artesanato encontra o design em um casamento perfeito. Ainda vale explorar os Salões de Arte Popular, Religiosa e Sustentável.

Explorador do Brasil

O Explorador do Brasil quer conhecer o artesanato das 5 regiões - Imagem gerada por IA

Esse visitante adora viajar pelo Brasil através do artesanato! Busca peças típicas de diferentes estados, como barro de Caruaru, renda do Ceará, cerâmica marajoara e muito mais. Seu lema? “O Brasil cabe todo na minha casa!"

Roteiro sugerido

25ª edição da Feira Nacional de Negócios de Artesanato (Fenearte) - JAILTON JR./JC IMAGEM

Prepare a sacola e o coração, porque o seu destino é o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), onde artesãos de todos os cantos do País mostram seus talentos! Aqui, você vai viajar sem sair da Fenearte, explorando o artesanato das cinco regiões do Brasil.

Viajante das Nações

O Viajante das Nações Circula entre os estandes internacionais colecionando cultura, sotaques e artesanato dos países - Imagem gerada por IA

Ama circular pelos estandes internacionais da feira. Gosta de descobrir culturas, artesanato e tradições de outros países, sempre atento às peças mais exóticas e aos detalhes de cada nação.

Roteiro sugerido

Artesanato de vários países, como o do Peru, está na Fenearte. - Divulgação

Uma volta ao mundo sem passaporte, esse roteiro é sua cara! Prepare-se para um passeio internacional… dentro da Fenearte! A feira mantém a tradição de reunir artesãos de diversos cantos do planeta. Neste ano, são 22 países participantes. Você vai circular por estandes repletos de peças típicas, que vão desde cerâmicas e tecidos até jóias, esculturas e artefatos raros.

Fã de Gastronomia

A Fã de Gastronomia segue o 'cheiro das panelas' e as receita dos chefs - Imagem criada por IA

Vai à Fenearte também para provar os sabores locais, experimentar delícias típicas e acompanhar o show dos chefs de cozinha

Roteiro sugerido

25ª edição da Feira Nacional de Negócios de Artesanato (Fenearte) - JAILTON JR./JC IMAGEM

Se o cheirinho de comida te chama de longe, seu lugar é na Cozinha Fenearte! Prepare-se para uma viagem pelos sabores da mandioca — a rainha da vez nesta edição, celebrada com o tema Casa de Farinha. Chefs de Pernambuco vão comandar 17 aulas-show, com pratos que vão do salgado ao doce, sempre com aquele toque regional irresistível. Mestres e mestras farinheiros ensinam segredos de família que passam de geração em geração! As aulas acontecem de quinta a domingo.

Apaixonada por moda

Moda Fenearte 2025 - Imagem gerada por IA

Ela desfila pelos corredores da Fenearte como se estivesse numa passarela. Fã da moda autoral com DNA pernambucano, está sempre de olho nas peças que unem tradição e criatividade.

Roteiro sugerido

Moda Fenearte 2025: Desfiles na Alameda dos Mestres - Divulgação

Não resiste a um desfile ou a uma peça cheia de estilo! Vai direto para a Moda Fenearte, onde o artesanato encontra a passarela. Neste ano, vai se encantar com a homenagem à icônica Feira da Sulanca, origem de tantas tendências no Agreste pernambucano. O desfile do dia 12 já aconteceu e agora é esperar o do dia 19 de julho.

Viciado em Palco

Além do artesanato, vai pela música, dança e poesia — se a atração é boa, ele tá lá cantando junto - Imagem criada por IA

Além da feira, vai pela música, pela dança e pelo espetáculo. É fã das atrações culturais e não quer perder um show.

Roteiro sugerido

25ª edição da Feira Nacional de Negócios de Artesanato (Fenearte) - JAILTON JR./JC IMAGEM

Sabe aquele visitante que mal pisa na feira e já segue o som? Esse é o Viciado em Palco. Com o coração batendo no compasso do coco, do maracatu, da ciranda e do xaxado, ele vai direto para o Palco Pernambuco Meu País, onde mais de 70 atrações fazem a festa durante toda a Fenearte. Prepare-se que mistura tradição e cena contemporânea. Têm shows todos os dias. Consulte a programação antes.