Calendário Bolsa Família Julho 2025: veja as datas de pagamento por final do NIS

Depósitos começam no dia 18 e seguem até o dia 31, de acordo com o final do NIS; valor mínimo é de R$ 600, com possibilidade de adicionais

A Caixa Econômica Federal já definiu o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de julho. Os depósitos terão início no dia 18 e seguirão de forma escalonada até o dia 31, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Este é o segundo dos cinco lotes de pagamento previstos para 2025 e também inclui restituições de anos anteriores para quem regularizou a situação.

Confira o calendário completo de julho:

Final do NIS 1 : 18 de julho

: 18 de julho Final do NIS 2 : 21 de julho

: 21 de julho Final do NIS 3 : 22 de julho

: 22 de julho Final do NIS 4 : 23 de julho

: 23 de julho Final do NIS 5 : 24 de julho

: 24 de julho Final do NIS 6 : 25 de julho

: 25 de julho Final do NIS 7 : 28 de julho

: 28 de julho Final do NIS 8 : 29 de julho

: 29 de julho Final do NIS 9 : 30 de julho

: 30 de julho Final do NIS 0: 31 de julho

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para ser elegível ao programa, a principal regra é que a família possua uma renda mensal por pessoa de até R$ 218. Além disso, é indispensável que a família esteja inscrita e com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.

Qual o valor do benefício?

O valor base do Bolsa Família é de R$ 600, mas pode ser ampliado com benefícios adicionais, dependendo da composição familiar:

Benefício Primeira Infância: Um acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos.

Um acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos. Benefício Variável Familiar: Um adicional de R$ 50 para gestantes e para cada filho ou filha com idade entre 7 e 18 anos.

Um adicional de R$ 50 para gestantes e para cada filho ou filha com idade entre 7 e 18 anos. Benefício Variável Familiar Nutriz: Um extra de R$ 50 por membro da família com até seis meses de idade (pago em seis parcelas).

Como consultar o número do NIS?

O número do NIS pode ser encontrado em diversos documentos e plataformas, como o Cartão Cidadão, a carteira de trabalho (física ou digital) e no aplicativo Meu INSS.