Emprego em Pernambuco: 140 vagas abertas em rede atacadista

O Assaí está com cerca de 140 vagas abertas para atuar nas lojas no estado de Pernambuco. Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais.

Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para o cargo de Operador(a) de loja e Operador(a) de caixa. Os(as) interessados(as) devem se inscrever diretamente no banco de talentos da região, pelo link: https://assai.com.br/trabalheconosco. Para o cadastro, é necessário ter em mãos CPF, número de telefone, mais de 18 anos, ensino médio completo e contar com um endereço de e-mail atualizado.

O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e online. A empresa informa que oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o País.

ASSAÍ EM PERNAMBUCO

O Assaí está presente em Pernambuco desde 2014 e conta com 14 lojas nas cidades do Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Garanhuns, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Petrolina, Recife e Serra Talhada. Ao todo, o Atacadista gera cerca de 7 mil empregos entre diretos e indiretos. Na região Nordeste, são 82 lojas, distribuídas em todos os estados.