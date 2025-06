Shoppings do Grupo JCPM conquistam 10 troféus na principal premiação do setor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Grupo JCPM ficou com o Prêmio Destaque, principal condecoração da noite, com campanha contra violência de gênero, realizada pelo RioMar Fortaleza

Os shoppings do Grupo JCPM conquistaram 10 troféus no Prêmio Abrasce (Associações Brasileira de Shopping Centers), que reconhece as ações mais inovadoras do setor no País. Entre 730 cases inscritos, 212 shoppings participantes, de 31 diferentes grupos, o Grupo JCPM levou a principal condecoração da noite, com o Prêmio Destaque pela campanha Fala Mulher, de combate à violência de gênero, realizada pelo RioMar Fortaleza. O RioMar Recife levou três premiações.

O RioMar Recife conquistou troféus na categoria Eventos e Promoções, com o projeto “Ariano Suassuna: uma imersão em suas múltiplas dimensões”; na categoria Inovação, com o projeto “Riomar Action!, uma nova plataforma de engajamento digital”; e na categoria Campanhas Institucionais com o projeto “Campanha Dia do Irmão - uma nova data de consumo e afeto”. Nessa mesma categoria, o Shopping Recife conquistou troféu pelo projeto “Cultura que se vive: o Shopping Recife como plataforma de arte e identidade”.



Outras iniciativas dos empreendimentos do Grupo que reforçam o compromisso com o impacto social, excelência operacional e experiência do cliente também foram premiadas. Entre eles estão o RioMar Aracaju, Salvador Shopping e Shopping Jardins (SE).

“Nos enche de orgulho receber esse reconhecimento em um ano tão simbólico para o Grupo JCPM, em que celebramos 90 anos de história. Cada prêmio representa o trabalho coletivo de equipes dedicadas a entregas de valor a todos os nossos públicos, com experiências incríveis a lojistas e frequentadores de nossos shoppings e ações de impacto para a sociedade”, destaca Marcelo Tavares de Melo Filho, acionista do Grupo JCPM e responsável pela gestão operacional.



SUSTENTABILIDADE

O projeto Fala Mulher, que na mesma noite também conquistou ouro na categoria Newton Rique de Sustentabilidade, consiste em uma campanha lançada no início de 2024, transformou os corredores do RioMar Fortaleza em um espaço de reflexão para o combate à violência contra a mulher. Totens com silhuetas masculinas e mensagens de conscientização conduziam os visitantes a uma experiência sensorial e simbólica.

Confira a lista completa:

Prêmio Destaque

RioMar Fortaleza: Fala Mulher: Campanha de Combate à Violência Contra Mulher

Eventos e Promoções

PRATA - RioMar Recife: Ariano Suassuna: uma imersão em suas múltiplas dimensões

Campanhas Institucionais

BRONZE - RioMar Recife: Campanha Dia do Irmão - uma nova data de consumo e afeto

PRATA - Shopping Jardins: O Shopping do País do Forró

PRATA - Shopping Recife: Cultura que se vive: o Shopping Recife como plataforma de arte e identidade

Tecnologia aplicada à operação

PRATA - Salvador Shopping: Bella IA – uso de inteligência artificial em experiência de moda

Inovação

PRATA - RioMar Recife: Riomar Action! uma nova plataforma de engajamento digital

Newton Rique de Sustentabilidade