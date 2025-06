São João 2025 vai impulsionar vendas, turismo interno e contratações em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pesquisa da Fecomércio mostra que a maioria dos pernambucanos pretende passar as festas juninas dentro do próprio Estado, com destaque para Caruaru

As festas juninas deste ano prometem, mais uma vez, aquecer a economia de Pernambuco, com impacto positivo principalmente nos setores de comércio, serviços e turismo. É o que revela a Sondagem de Opinião de São João 2025, realizada pela Fecomércio-PE, com apoio do Sebrae. O levantamento mostra que a maioria dos pernambucanos pretende passar o São João (86,4%) em cidades dentro do próprio Estado, enquanto 27,4% dos consumidores pretendem viajar durante o período.

Caruaru, que disputa com a paraibana Campina Grande o título de maior São João do mundo, lidera como principal escolha, atraindo 31,9% dos viajantes, seguida por Gravatá (12,1%). Entre os que planejam sair de Pernambuco (13,6%), a Paraíba se destaca, com destaque para Campina Grande e João Pessoa.

As comemorações também devem movimentar os espaços públicos. Cerca de 64% dos entrevistados demonstraram interesse em participar de shows gratuitos organizados pelas prefeituras e concursos de quadrilhas. Já os eventos privados, como shows pagos e festas em casas noturnas, atraem 8,3% do público. Bares e restaurantes devem receber 14,4% dos consumidores, enquanto 5,4% pretendem se hospedar em hotéis ou pousadas. As festas em casa seguem firmes: 52,6% planejam reunir amigos e familiares em comemorações domiciliares.

COMPRAS JUNINAS

O consumo pessoal durante o São João também deve ganhar força. Mais da metade dos consumidores (56,1%) afirmaram intenção de compra, com destaque para roupas (43%), calçados (21,5%) e acessórios (20,7%). Perfumes e cosméticos têm menor procura, com índices entre 4% e 5%. O gasto médio estimado com esses itens é de R$ 225 por pessoa. No segmento de alimentação fora do lar, o ticket médio deve alcançar R$ 207 por consumidor.

Na forma de pagamento, o cartão de crédito lidera (46,4%), seguido pelo PIX (37,1%), que se consolida como o meio preferido para pagamentos à vista.

TEMPORÁRIOS

A expectativa de vendas também anima o setor empresarial. No comércio varejista, 12,5% dos empresários planejam contratar trabalhadores temporários para o período. No setor de alimentação, esse percentual sobe para 15%, chegando a 18,8% nos estabelecimentos tradicionais. Nos shoppings, a previsão de contratação é mais tímida, com 5,4%.

A projeção da Fecomércio-PE aponta para um crescimento de 13,5% no volume de vendas do varejo e de 10,9% no setor de alimentação em relação ao mesmo período de 2024, reforçando a relevância do São João como data estratégica para a economia local.

Para o presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, o São João segue como uma das maiores forças de dinamização econômica do estado, especialmente pelo estímulo ao turismo regional. “As festas juninas têm um papel essencial no fortalecimento do nosso setor de comércio, serviços e turismo. A escolha de destinos locais pela maioria dos consumidores mostra como nossas cidades estão cada vez mais preparadas para receber esse fluxo, gerando emprego, renda e oportunidades em toda a cadeia produtiva — da hotelaria ao pequeno varejo, passando pela gastronomia e pelos eventos culturais”, afirma.

O economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima, destaca que os dados reforçam a importância das estratégias que valorizem a experiência do consumidor. “O São João se consolida não apenas pelo volume de consumo, mas também pela mobilidade dentro do estado, o que evidencia o peso do turismo regional na economia. As empresas que souberem aproveitar esse momento, com uso de tecnologia e atenção à jornada do cliente, devem ampliar seus resultados no período”, analisa.