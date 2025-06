Dia dos Namorados: Pesquisa do Procon Recife identifica variação de preço de até 545%

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Dia dos Namorados exige cautela dos consumidores para o amor não doer no bolso na hora de comprar o presente. O Procon Recife, este ano, realizou pesquisa de preços a partir da voz do consumidor, com base nas respostas do formulário on-line de intenção de compra, que apontaram os principais itens mais desejados pelos consumidores para essa data. O campeão da disparidade foi o tradicional buquê com 100 rosas, que apresentou uma diferença de preço de até 545%. Os valores das flores variam entre R$ 200 e R$ 1.290.

Entre os eletrônicos, o destaque ficou com o smartphone. Um deles apareceu custando entre R$ 2.999 a R$ 5.699, uma diferença de 90,3%. Os perfumes, as flores e os eletrônicos também foram os itens com maior índice de intenção de compra. Além disso, a pesquisa também revelou que, apesar do “boom” do on-line, a maioria dos consumidores ainda mantém a preferência por compras em lojas físicas.

Segundo os dados do formulário, as mulheres comandam o clima de romance: elas representaram 75,4% das respostas. A participação feminina reforça o protagonismo das consumidoras na hora de escolher e planejar os presentes do Dia dos Namorados.

REGISTRO DE DENÚNCIAS

Até este dia 12, a equipe de fiscalização do Procon Recife estará nos principais shoppings e lojas do comércio do Recife acompanhando de perto a movimentação, garantindo o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

Para informações, reclamações e denúncias, o PROCON Recife atende presencialmente em sua sede na Rua Imperador Dom Pedro II, 491, no bairro de Santo Antônio, no Recife.

Se preferir, o consumidor pode utilizar o canal de atendimento virtual através do site procon.recife.pe.gov.br.