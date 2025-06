Por que o Dia dos Namorados é 12 de junho? Entenda a escolha da data

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No Brasil, a data é celebrada em 12 de junho por iniciativa comercial, inspirada no Valentine's Day e em Santo Antônio, o "santo casamenteiro"

O Dia dos Namorados no Brasil ocorre em 12 de junho, diferente da maioria dos países, que celebra em 14 de fevereiro, dia de São Valentim. A escolha da data tem raízes comerciais.

Origem comercial da data no Brasil

Na década de 1940, o publicitário João Dória (pai do ex-governador de São Paulo João Dória Jr.) recebeu uma missão: aquecer as vendas no fraco mês de junho.

Ele se inspirou no Valentine's Day americano e criou, em 1948, uma campanha para valorizar o amor em junho, reforçada com o slogan “Não é só com beijos que se prova o amor!”.

A campanha de 1949 teve grande repercussão em São Paulo e rapidamente se espalhou pelo País. Desde então, o 12 de junho se firmou como data oficial dos apaixonados, consolidando-se como a terceira maior data do varejo no Brasil.

Conexão com Santo Antônio

A escolha do dia 12 se relaciona com o Dia de Santo Antônio, comemorado em 13 de junho, santo famoso por ser casamenteiro no imaginário religioso. A proximidade das datas fortaleceu a estratégia, unindo a ideia comercial à tradição católica .

Hoje, o Dia dos Namorados é parte essencial do calendário comercial brasileiro, mas também celebração cultural — trazendo romantismo, jantares, cartões e presentes, assim como em outras partes do mundo.

Diferenças no mundo

Enquanto no Brasil a data é 12 de junho, no resto do mundo celebra-se o Valentine's Day em 14 de fevereiro.

São Valentim, mártir do século III, teria realizado casamentos clandestinos contrariando ordens do imperador romano, sendo executado em 14 de fevereiro — daí a data internacional.