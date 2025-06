Dia dos Namorados: Nordestinos devem gastar até R$ 300, aponta pesquisa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a chegada do Dia dos Namorados, o comércio nordestino se prepara para um aumento nas vendas.

Uma pesquisa da Serasa mostra que 50% dos consumidores da região pretendem presentear seus parceiros este ano, com destaque para faixas de gasto entre R$ 101 e R$ 300.

Entre os entrevistados que planejam comprar presentes, 75% já haviam presenteado no ano passado.

Desse grupo, 37% afirmam que devem gastar o mesmo valor, 28% pretendem reduzir os gastos, e 23% desejam investir mais.

A maior parte dos presentes será destinada a maridos e esposas (45%), seguidos por namorados(as) (34%) e relacionamentos casuais (15%).

Presentes preferidos e cautela com o bolso



Entre os itens mais mencionados pelos nordestinos estão:

Roupas (37%)

Perfumes (35%)

Presentes simbólicos (16%)

Chocolates (16%)

A pesquisa também revelou que quatro em cada dez entrevistados pretendem comprometer até 10% da renda mensal com o presente, o que demonstra uma preocupação em manter o equilíbrio financeiro mesmo em datas comemorativas.

Outro dado relevante é que 89% dos nordestinos preferem parceiros que economizam pensando no futuro.

Além disso, 47% afirmam que pesquisam preços e promoções antes de comprar, reforçando o perfil mais consciente dos consumidores da região.

Cenário nacional segue a mesma tendência



Em todo o Brasil, 50% dos consumidores planejam comprar presentes no Dia dos Namorados.

Os itens mais procurados são roupas (38%) e perfumes (32%), e 41% pretendem gastar até 10% da renda mensal, comportamento semelhante ao registrado no Nordeste.

Especialistas recomendam cautela



Para Patrícia Camillo, gerente da Serasa, o ato de presentear deve vir acompanhado de planejamento.

"Alinhar expectativas com o parceiro e investir em lembranças simbólicas, feitas com afeto e dentro do orçamento, pode ter um valor ainda maior. Relacionamentos saudáveis são construídos com diálogo, objetivos compartilhados e respeito à realidade financeira", disse.

Metodologia da pesquisa



O levantamento foi feito em parceria com o instituto Opinion Box, entre os dias 19 e 22 de maio, e ouviu 1.120 pessoas de diferentes faixas etárias e regiões do Brasil.

