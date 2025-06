Obra de Maria participa de Vigília de Pentecostes com o Papa Leão XIV no Vaticano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cerca de 70 mil fiéis de mais de 100 países participaram, no último sábado (7), da Vigília de Pentecostes com o Papa Leão XIV, realizada na Praça São Pedro, no Vaticano.

O evento marcou o ponto alto do Ano Jubilar das Novas Comunidades e contou com forte presença da Comunidade Obra de Maria, que também organizou o Congresso Internacional de Pentecostes 2025 em Roma, entre os dias 6 e 8 de junho.

Sob o céu aberto do verão romano, o Papa chegou em seu papamóvel, saudando os fiéis e abençoando crianças.

A celebração foi iniciada com a liturgia da Palavra, o hino Veni Creator Spiritus e o acendimento simbólico de sete lamparinas a partir da luz do Círio Pascal.

Após a proclamação do Evangelho, o Papa refletiu sobre a missão da Igreja e a ação do Espírito Santo.

"Se não nos movermos mais como predadores, mas sim como peregrinos, a terra descansará, a justiça prevalecerá, os pobres se alegrarão e a paz reinará", declarou.

Emoção e testemunhos



Peregrinos da Obra de Maria relataram a emoção de viver esse momento. Maria Isabel Baião Dias, de 76 anos, expressou sua experiência de fé.

"Estar na Vigília de Pentecostes, tão próxima do Papa, foi como estar diante de um mistério sagrado. Me emocionei profundamente. Senti a presença viva de Deus", afirmou.

Giselle Soares Dias, nora de Maria Isabel, também compartilhou a vivência:

"Mesmo sem ver o Papa de perto, a emoção foi enorme. Todos ao meu redor sentiam algo diferente, como se o Espírito Santo nos tocasse", disse.

Gilberto Gomes Barbosa, fundador da Comunidade Obra de Maria - Divulgação / Obra de Maria Gilberto Gomes Barbosa, fundador da Comunidade Obra de Maria - Divulgação / Obra de Maria Celebração reuniu cerca de 70 mil fiéis de mais de 100 países no sábado à noite, no Vaticano - Divulgação / Obra de Maria Celebração reuniu cerca de 70 mil fiéis de mais de 100 países no sábado à noite, no Vaticano - Divulgação / Obra de Maria

Missa de Pentecostes reforça mensagem de unidade



No domingo (8), o Papa Leão XIV presidiu a Celebração Eucarística de Pentecostes na mesma praça.

Em sua homilia, recordou a missão dos apóstolos após a descida do Espírito Santo e convidou a Igreja a ultrapassar fronteiras.

"O Espírito Santo vence o medo, quebra as correntes interiores, alivia as feridas, unge com força e dá coragem para sair ao encontro de todos", afirmou.

Congresso Internacional de Pentecostes



Paralelamente às celebrações, a Obra de Maria organizou o Congresso Internacional de Pentecostes na Basílica Sant’Andrea della Valle, reunindo comunidades, pregadores e músicos em três dias de formação, louvor e adoração.

"Roma, como coração da Igreja, foi o palco ideal para reacender a esperança no mundo inteiro", afirmou Gilberto Barbosa, fundador da Obra de Maria.

No domingo, o evento foi dedicado inteiramente ao louvor. Eliana Ribeiro, Irmã Kelly Patrícia, Instituto Hesed, Dunga e Padre Reginaldo Manzotti conduziram os fiéis em momentos intensos de música e oração.

Sábado de pregação e missão



O segundo dia do congresso teve como destaque a pregação do mexicano Prado Flores, que falou sobre a força transformadora do Espírito Santo.

O Frei Hayden Williams encerrou o dia com uma mensagem sobre a grandeza da Igreja diante dos desafios da humanidade:

"O Batismo no Espírito Santo é apenas o início de um caminho de santidade e missão", disse.

Convites e novos encontros



Durante o congresso, Gilberto Barbosa, Ângela Chineze e Kátia Roldi Zavaris anunciaram o Encontro Mundial de Intercessores, promovido pelo Charis Internacional, que será realizado de 5 a 8 de agosto de 2026, na Canção Nova (Brasil).

