Governo de Pernambuco anuncia nova fábrica de e-metanol de R$ 2 bilhões no Complexo de Suape

A governadora Raquel Lyra assinou, nesta segunda-feira (9), contrato com a GoVerde Holding S.A. para instalação de uma indústria de produção de e-metanol derivado de hidrogênio verde no Complexo Industrial Portuário de Suape, com um investimento de R$ 2 bilhões na primeira etapa. Inicialmente, a unidade ocupará uma área de 10 hectares (com previsão de crescimento de 20 hectares) e deve gerar 1.500 empregos diretos e indiretos durante a fase de obras, que começa em 2026.

“Nós estamos assinando, hoje, contrato que autoriza a instalação de uma planta de e-metanol no Complexo de Suape, um investimento da ordem de R$ 2 bilhões que está sendo feito pela empresa GoVerde. Com essa novidade, nós garantimos que Pernambuco cresça de forma sustentável, por meio da economia verde. Ninguém faz nada sozinho, trabalhando juntos vamos fazer nosso Estado se desenvolver sem deixar ninguém para trás”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

O contrato para a instalação do empreendimento foi assinado após a homologação do certame público que teve a GoVerde como única proponente, assinado na última sexta-feira (6) pelo diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, e publicado na edição de sábado (7) do Diário Oficial do Estado.

“Esta é mais uma etapa que ultrapassamos na consolidação de uma economia focada nos combustíveis do futuro, na sustentabilidade, na recuperação dos ativos ambientais que temos disponíveis no Porto. Suape foi pensado para ser um grande hub de sustentabilidade no desenvolvimento econômico, e a chegada da GoVerde consolida essa posição estratégica do nosso porto”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti.

Em razão da localização estratégica do Porto de Suape, a produção de e-metanol da GoVerde terá foco na exportação do combustível limpo para clientes europeus e norte-americanos da indústria naval e do setor aéreo. “Esse megaprojeto é fruto da proatividade do governo Raquel Lyra e do time de Suape, posicionando nosso complexo entre os primeiros da América Latina com projetos estruturados para e-metanol. É algo muito consistente, este é um grupo que já tem várias operações aqui em Pernambuco, principalmente na área da energia fotovoltaica. É muito bom ter um parceiro como eles aqui no nosso Estado”, observou Armando Monteiro Bisneto.

A planta industrial terá capacidade inicial de 300 toneladas por dia, com início de operação previsto entre 2027 e 2028 e plano de expansão escalonado para atingir 900 toneladas por dia até 2032. O contrato tem vigência de 12 anos, podendo ser prorrogado. O valor do arrendamento é de R$ 122 mil por mês.

“Trata-se de um projeto industrial transformador para Pernambuco e para o Brasil. O e-metanol é uma das soluções mais concretas para descarbonização imediata do transporte marítimo global. Estamos construindo uma cadeia completa, segura e sustentável para fornecimento do combustível verde. A planta em Suape representa um novo capítulo na inserção do país na rota global da descarbonização marítima e industrial. Estamos muito orgulhosos de implantar essa iniciativa em Suape”, contou o CEO da GoVerde, Ricardo Junqueira.

DESCARBONIZAÇÃO

O e-metanol é um tipo de metanol produzido de forma sustentável, usando energias renováveis e fontes de carbono (biogênico) de baixo impacto ambiental. É considerado uma alternativa promissora aos combustíveis fósseis, especialmente no transporte marítimo e em setores que buscam descarbonizar seus processos. A planta de Suape utilizará hidrogênio verde produzido via eletrolise da água com energia renovável, acrescido de carbono (CO2) biogênico.

O SAF (Sustainable Aviation Fuel, em inglês) é um tipo de combustível alternativo para aeronaves, produzido a partir de fontes renováveis e sustentáveis, como biomassa e óleos vegetais. É uma alternativa ao querosene de aviação tradicional, que é um combustível fóssil, podendo reduzir as emissões de carbono em até 80% e contribuindo para a redução do impacto ambiental da aviação.

GOVERDE

Com sede em São Paulo, o grupo empresarial é especializado na geração e distribuição de energia limpa e já está presente em Pernambuco por meio de um projeto para geração de energia fotovoltaica em Petrolina, no Sertão do São Francisco. Também desenvolve projetos em outros quatro estados brasileiros: Pará, Maranhão, Bahia e Ceará. A empresa planeja, executa, constrói e opera projetos ligados a energias limpas e novos combustíveis, com foco em geração distribuída (GD) e produção de energia própria no mercado livre de energia do país (GC), totalizando 500 projetos.