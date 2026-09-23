Rick deixou sua marca como intérprete e compositor

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Sertanejo começou ainda menino, quando formou com a irmã Dalva a dupla Sereno & Serenata. A parceria com Renner surgiu nos anos 1980

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Rick, originalmente batizado Geraldo Antonio de Carvalho, nasceu em 5 de dezembro de 1966, no Tocantins, e estava prestes a comemorar os 40 anos de carreira da dupla Rick & Renner, tendo deixado sua marca em sucessos que atravessaram diferentes fases da música sertaneja.

Ele começou ainda menino, quando formou com a irmã Dalva a dupla Sereno & Serenata. Fez depois parte de outras duplas até surgir a parceria com Renner, nos anos 1980. O reconhecimento nacional veio especialmente a partir do fim dos anos 1990, com a faixa Ela é Demais (conhecida pelo verso "Uma deusa, uma louca, uma feiticeira...").

A dupla também emplacou outros sucessos, entre eles Bebedeira, Nos Bares da Cidade e Eu Mereço. Rick foi responsável pela autoria de boa parte das canções conhecidas na parceria. Ele construiu uma trajetória expressiva como compositor, com músicas gravadas por artistas importantes do sertanejo, como Chitãozinho & Xororó, João Paulo & Daniel, Leandro & Leonardo, Daniel, Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone e Gino & Geno. Entre as composições associadas ao artista estão Hoje Eu Sei, Só Dá Você na Minha Vida, Conta pra Ela, Eu Menti, Página de Amigos e Nunca Amei Assim.

Ao longo dos anos, a dupla passou por dois períodos de separação e retomada profissional. Rick posteriormente investiu em projetos solo e continuou atuando como cantor e compositor. A retomada atual ocorreu em agosto de 2018, com o início da turnê Seguir em Frente, que se mantinha na estrada, com apresentações confirmadas pelo menos até dezembro deste ano. O show mais recente da dupla foi no sábado, em um evento particular em Sorriso, Mato Grosso. Antes da confirmação da morte, Renner usou as redes sociais para pedir orações pelo cantor e pelos demais a bordo.

ENCONTRO

A última postagem de Rick nas redes sociais foi justamente o encontro com o empresário Bruno Avelar em um aeroporto, na manhã de segunda. Avelar tinha 41 anos e foi coach/mentor e especialista em "networking". Em seu site, se descrevia como "referência em network e mentalidade, especialista em conexões estratégicas que geram riqueza, influência e oportunidades reais". Também falava sobre espiritualidade. Era palestrante e apresentador, tendo apresentado os leilões beneficentes do instituto Projeto Neymar Jr. em mais de uma ocasião, junto com o jogador de futebol do Santos. "No momento em que eu pude retornar ao Brasil, você me ajudou demais. Obrigado, descanse em paz", escreveu o atleta ontem. O clube também publicou uma nota de pesar.

A principal iniciativa de Avelar no mundo dos negócios foi o projeto "Poder do Network", voltado à formação de parcerias comerciais, conexões de negócios e desenvolvimento de lideranças Ele tinha um livro sobre o tema, Conectando Almas: Sua maior conexão tem que ser com Deus, seu maior relacionamento tem que ser com Jesus, e seu site já listava palestras futuras agendadas para Brasília e Lisboa.