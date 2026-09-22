Exposição "Ogunhê", de Luiz Martins, reúne ancestralidade, memória e espiritualidade no Recife

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Mostra que parte da tradição e das vivências do artista será inaugurada nesta quarta-feira (23), na Galeria Base Recife, em Boa Viagem

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Ancestralidade, memória, raízes familiares e espiritualidade se encontram em “Ogunhê”, exposição do artista Luiz Martins que será inaugurada nesta quarta-feira (23), às 19h, na Galeria Base Recife, em Boa Viagem, zona sul da cidade. A mostra parte da relação entre memória e matéria para refletir sobre origem, território e identidade.

O título faz referência a Ogum, orixá associado ao ferro, aos caminhos e à forja. Na tradição iorubá, Ogum é relacionado à abertura de caminhos e, na Umbanda, “Ogunhê” é uma das saudações dirigidas ao orixá.

A partir dessa referência, Martins constrói uma leitura visual e filosófica de Ogum utilizando materiais como ferro, madeira e terra. O sincretismo religioso também está presente na concepção da exposição e na própria expografia.

“Eu fiz uma leitura filosófica e visual deste orixá, apresentado através da matéria utilizada nas obras: ferro, madeira, terra. Acho que aí aparece essa relação do orixá Ogum com as questões artísticas. O nome Ogunhê vem de uma saudação a esse orixá que fazemos dentro da Umbanda”, explica o artista.

Memória e origens

Luiz Martins reflete sobre origem, território e identidade em nova exposição na Galeria Base Recife - Divulgação

A produção de Luiz Martins é atravessada pelas experiências do território onde viveu, em Machacalis, Minas Gerais, município marcado pela presença indígena, e pelas memórias familiares.

Elementos do cotidiano e da casa de sua infância aparecem como referências para a criação das obras. Da marcenaria do pai aos potes de comida da avó, aromas e utensílios da casa, o artista parte de sua origem para criar obras intimistas e afetivas.

Para Priscyla Gomes, que fez o texto crítico da exposição em São Paulo, “Martins quer conhecer o passado e transformá-lo em vida, como se o arquivo precisasse voltar a respirar no corpo do agora”.

Purificação

Um dos espaços da mostra é dedicado ao conceito de purificação. Dezenas de quilos de sal grosso serão espalhados pelo piso, enquanto as paredes recebem obras brancas. No ambiente, uma mesa branca também será coberta de sal e terá louças brancas e uma taça de cristal com água.

Os pés da mesa são feitos de ferro, retomando a figura de Ogum como ferreiro e estabelecendo uma relação entre o objeto cotidiano e a dimensão simbólica do orixá.

“Ogunhê, então, não é só um título ou uma saudação: é a própria chave de leitura do percurso. Ogum abre caminho e, ao abrir, expõe os riscos do corte. Ogum forja ferramenta e, ao forjar, inventa ofício e modernidade. Ogum mora na estrada e, ao morar, torna a travessia um destino”, conclui Priscyla.

A exposição fica em cartaz na Galeria Base Recife até 13 de novembro, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Serviço

Exposição “Ogunhê”, de Luiz Martins

Abertura: 23 de setembro, 19h

Visitação: 24 de setembro a 13 de novembro

Segunda a sexta, das 9h às 18h

Endereço: Galeria Base Recife – Rua Professor José Brandão, 163, Boa Viagem

