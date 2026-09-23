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Queda de helicóptero em SC mata 5, entre eles o cantor Rick

A aeronave caiu na região de Urubici, após decolar de Porto Belo, em meio a condições atmosféricas adversas. A Polícia Civil instaurou inquérito

Por Estadão Conteúdo Publicado em 23/09/2026 às 7:18
Rick, da dupla com Renner
Rick, da dupla com Renner - Divulgação

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O cantor sertanejo Rick, da dupla com Renner, foi encontrado morto nesta terça-feira (22), após um acidente de helicóptero em Santa Catarina. A aeronave caiu na região de Urubici, após decolar de Porto Belo, em meio a condições atmosféricas adversas. A Polícia Civil do Estado instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do acidente, assim como o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB) especializado na investigação técnica e na identificação de causas.

Bruno Avelar, empresário ligado ao jogador de futebol Neymar e a Augusto Cury (Avante), candidato a presidente da República, também está entre as vítimas, além do piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, do copiloto Leopoldo Barros Teixeira e do videomaker Paulo Soares. A Força Aérea diz que a investigação será concluída no menor tempo possível, levando em consideração a complexidade da ocorrência. No entanto, esses acidentes costumam demorar mais de um ano para divulgação das principais hipóteses.

Até a terça, conforme o site da Flight Safety Foundation, houve 19 acidentes de helicóptero no Brasil neste ano - com igual número de mortes. O Rio se destaca com 13 mortes, incluindo a do cantor Oliver Tree, em uma colisão registrada no dia 14 de junho.

O helicóptero do acidente em Santa Catarina é do modelo Bell 430, com matrícula PP-MGR. O bimotor tem capacidade para um piloto e até sete passageiros, com peso máximo de decolagem de 4 218 quilos. Foi fabricado em 2001 e, de acordo com a Anac, possui Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) válido até 11 de agosto de 2027.

O helicóptero pertence à empresa JTA Empreendimentos e teria sido emprestado ao cantor. O Bell 430 está entre os modelos mais seguros da aviação, com somente 11 registros de acidentes durante 25 anos, por causas diversas, de humanas a mecânicas. Toda a documentação da aeronave e as certificações necessárias estavam em dia.

COMO FOI

A aeronave partiu na segunda-feira de Porto Belo rumo município de São Joaquim. Desapareceu na região montanhosa de Urubici, que estava sob alerta para fortes tempestades. Rick Sollo e Bruno Avelar tinham almoço marcado para as 12h, com o prefeito de São Joaquim, José Teodoro de Sena Amaral (PL), conhecido como Dorinho.

Momentos antes de o bimotor perder contato, Paulo Soares publicou nas redes sociais imagens feitas de dentro da aeronave. Ele trabalhava com o empresário Bruno Avelar. Na publicação, o videomaker mostra a paisagem pela janela e escreve: "Acho que nasci para isso".

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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), tanto Urubici, onde as buscas foram iniciadas, quanto a área próxima de São Joaquim, onde foi registrado o último sinal da aeronave, estavam incluídas em um aviso meteorológico de "grande perigo". Pilotos experientes afirmaram que a área do acidente tem características climáticas específicas, podendo ocorrer mudanças drásticas em poucos minutos.

O alerta previa chuva superior a 100 milímetros por dia e ventos intensos acima de 100 km/h, além da possibilidade de granizo. O Inmet também apontava grande risco de danos em edificações, interrupções no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

RESGATE

O trabalho das equipes de busca demorou mais de 13 horas. Foram usados drones térmicos, aeronaves e triangulação de celulares. "O local da queda é de difícil acesso, com mata fechada. As viaturas param em um local e depois tem uma caminhada de aproximadamente três horas até os destroços. A aeronave Arcanjo 03 apontou para o ponto de queda e a equipe de solo foi lá e confirmou", informou a tenente-coronel Heloísa Helena Battisti, comandante do 5.º Batalhão de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a tenente Regiane Rodrigues Varela relatou como drones da corporação permitiram ampliar a área de buscas. Os agentes foram a três locais diferentes, perto da localização do último contato do helicóptero. "Nesse terceiro ponto, quando a guarnição se deslocou, deparou-se com algumas pontes submersas, com árvores caídas."

A FAB enviou aeronaves para ajudar nas buscas: foram mandados helicópteros Black Hawk (H-60) e aviões SC-105 Amazonas, especializados em missões de busca e salvamento e com capacidade de fazer buscas em diversos tipos de terreno, condições ambientais e períodos do dia.

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