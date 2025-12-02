fechar
Cultura | Notícia

Pernambuco divulga resultado da seleção para agentes culturais da PNAB

Agentes selecionados vão oferecer apoio prático a fazedoras e fazedores de cultura nos trâmites da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB)

Por Emannuel Bento Publicado em 02/12/2025 às 17:04
Imagem de festividade carnavalesca na Casa da Cultura, no Centro do Recife
Imagem de festividade carnavalesca na Casa da Cultura, no Centro do Recife - SECULT/FUNDARPE

Clique aqui e escute a matéria

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundarpe, divulgou nesta segunda-feira (1º) o resultado da seleção simplificada da Busca Ativa.

Os agentes selecionados vão oferecer apoio prático a fazedoras e fazedores de cultura nos trâmites da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), no Ciclo 2.

Ao todo, foram contabilizadas 1.039 inscrições válidas, com participação de representantes das 12 Regiões de Desenvolvimento do Estado. O resultado está disponível no site www.buscaativape.com.br.

Apoio aos proponentes

Os agentes culturais atuarão desde o processo de inscrição até a execução dos projetos e a prestação de contas, com foco em pessoas com menos acesso à tecnologia e suporte técnico.

A iniciativa busca qualificar propostas e ampliar as chances de aprovação nos editais da PNAB.

O processo seletivo foi conduzido pelo Instituto Trocando Ideia de Tecnologia Social Integrada, em parceria com o Governo de Pernambuco.

Perfil das inscrições

Foram registradas 468 candidaturas para Agente de Busca Ativa, 376 para Agente de Balcão de Atendimento e 189 para atuação nas duas funções.

A seleção recebeu inscrições de cerca de 90 municípios. O Recife concentrou o maior número (200), seguido por Olinda (67), Jaboatão dos Guararapes (48), Paulista (36), Arcoverde (33), Caruaru (32), Garanhuns (23) e Petrolina (19), entre outros territórios culturais.

A iniciativa também funcionou como um banco de talentos para a política cultural no Estado, permitindo mapear quem são esses profissionais, onde atuam e quais habilidades oferecem.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: Tempo segue firme em Pernambuco nesta terça (2) com variação de calor entre litoral e Sertão
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Tempo segue firme em Pernambuco nesta terça (2) com variação de calor entre litoral e Sertão
Performance "Arrasta" será apresentada gratuitamente no Mercado Eufrásio Barbosa em Olinda
PERFORMANCE

Performance "Arrasta" será apresentada gratuitamente no Mercado Eufrásio Barbosa em Olinda

Compartilhe

Tags