Festival Forró e Mulher reúne Marcia Fellipe, Solange Almeida, Priscila Senna e mais no Recife

Katia Cilene, Samyra Show e Galícia são outras atrações do festival, que estreia no Recife sob comando de Márcia Fellipe, no Bairro do Recife

Recife recebe, neste sábado (6), a partir das 21h, a edição pernambucana do Forró e Mulher, projeto idealizado pela cantora Márcia Fellipe. Após nascer como um audiovisual, a iniciativa se transformou em "label" e chega pela primeira vez à capital pernambucana.

Márcia será a anfitriã do evento, realizado no Parador, no Bairro do Recife, reunindo exclusivamente mulheres nos vocais. Os ingressos custam a partir de R$ 85 e estão à venda no site Ingresse.

O line-up escalado para o evento reúne Márcia Fellipe, Solange Almeida, Priscila Senna, Katia Cilene, Samyra Show e Galícia, artistas que representam diferentes fases, estilos e gerações.

De acordo com a organização, a proposta da label é valorizar o protagonismo das mulheres na música nordestina, destacando suas histórias, conquistas e importância.

Segundo a própria Márcia Fellipe, a inspiração para o "Forró e Mulher" surgiu das dificuldades que ela enfrentou na estrada e da constatação de que muitas outras artistas vivenciam barreiras semelhantes. Transformar o projeto audiovisual em festival é, para ela, uma forma de unir forças, ampliar espaços e dar ainda mais visibilidade às vozes femininas do forró.

SERVIÇO

Forró e Mulher (Recife)

Quando: sábado (6), a partir das 21h

Onde: Parador (Bairro do Recife)

Quanto: a partir de R$ 85, à venda no site Ingresse