Cultura | Notícia

Entre Recife e Europa, Léo Itália impulsiona artistas do brega

Produtor artístico radicado na Itália há duas décadas consolidou uma atuação nos bastidores do brega, conectando artistas e construindo parcerias

Por JC Publicado em 01/12/2025 às 18:40 | Atualizado em 03/12/2025 às 14:04
Leandro Pires, mais conhecido como Léo Itália
Leandro Pires, mais conhecido como Léo Itália - DIVULGAÇÃO

Entre o Recife e a Itália, onde vive há duas décadas, Leandro Pires (mais conhecido como Léo Itália) construiu uma rotina dividida entre dois mundos. No exterior, atua como gerente de uma rede de hotéis.

No Brasil, tornou-se uma figura presente nos bastidores do brega, assumindo funções de empresário, assessor e estrategista de artistas do brega-funk e do brega romântico.

A transição para o universo musical começou em 2019, quando passou a trabalhar com nomes como Vytinho NG e MC Will. Mas, para ele, tudo se desenhou muito antes, a partir de uma amizade.

Início no brega

"Tudo começou, contudo, com a amizade com o MC Japa do Recife, acompanhando-o em shows e eventos, quando surgiu a ideia de fazermos uma parceria e acabou dando certo e durando vários anos", lembra Léo ao JC.

De acordo com o produtor, seu principal feito nesse percurso foi abrir portas para projetos que poderiam não ter tanta visibilidade.

"Conseguir conectar talentos, organizar shows que realmente marcaram momentos e ver o público vibrar com aquilo que ajudei a construir… isso pra mim é o maior resultado. É saber que, de alguma forma, deixei minha marca e fiz diferença na cena", afirma.

Desafios

Trabalhar com música enquanto vive no exterior, ele reconhece, traz obstáculos. "Tem a diferença de fuso, a rotina corrida e até a saudade do ambiente do Recife, que também pesa", conta.

"Mas ao mesmo tempo, isso me fez desenvolver mais experiência e organização, confiança na minha equipe e jogo de cintura pra resolver tudo mesmo longe. No fim, é cansativo, mas é gratificante ver que, mesmo longe, o trabalho continua acontecendo e dando resultado", diz o empresário.

