Entre Recife e Europa, Léo Itália impulsiona artistas do brega

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Produtor artístico radicado na Itália há duas décadas consolidou uma atuação nos bastidores do brega, conectando artistas e construindo parcerias

Clique aqui e escute a matéria

Entre o Recife e a Itália, onde vive há duas décadas, Leandro Pires (mais conhecido como Léo Itália) construiu uma rotina dividida entre dois mundos. No exterior, atua como gerente de uma rede de hotéis.

No Brasil, tornou-se uma figura presente nos bastidores do brega, assumindo funções de empresário, assessor e estrategista de artistas do brega-funk e do brega romântico.

A transição para o universo musical começou em 2019, quando passou a trabalhar com nomes como Vytinho NG e MC Will. Mas, para ele, tudo se desenhou muito antes, a partir de uma amizade.

Início no brega

"Tudo começou, contudo, com a amizade com o MC Japa do Recife, acompanhando-o em shows e eventos, quando surgiu a ideia de fazermos uma parceria e acabou dando certo e durando vários anos", lembra Léo ao JC.

De acordo com o produtor, seu principal feito nesse percurso foi abrir portas para projetos que poderiam não ter tanta visibilidade.

"Conseguir conectar talentos, organizar shows que realmente marcaram momentos e ver o público vibrar com aquilo que ajudei a construir… isso pra mim é o maior resultado. É saber que, de alguma forma, deixei minha marca e fiz diferença na cena", afirma.

Desafios

Trabalhar com música enquanto vive no exterior, ele reconhece, traz obstáculos. "Tem a diferença de fuso, a rotina corrida e até a saudade do ambiente do Recife, que também pesa", conta.

"Mas ao mesmo tempo, isso me fez desenvolver mais experiência e organização, confiança na minha equipe e jogo de cintura pra resolver tudo mesmo longe. No fim, é cansativo, mas é gratificante ver que, mesmo longe, o trabalho continua acontecendo e dando resultado", diz o empresário.