'Somos de países diferentes, mas aprendemos uns com os outros todos os dias', diz membro do Now United

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Projeto pop que reúne jovens de várias nações chega ao Recife, nesta terça (25), para encerrar a etapa brasileira da "Now or Never Tour"

Clique aqui e escute a matéria

Em um cenário global marcado por conflitos e distâncias cada vez mais visíveis, a música pop segue lembrando que ainda existe espaço para a união de pessoas que jamais dividiriam o mesmo palco não fosse por ela.

É nessa vibração que o Now United desembarca no Recife para encerrar, nesta terça (25), a etapa brasileira da "Now or Never Tour", celebrando a força de um projeto que transformou diversidade em linguagem comum para milhões de fãs. O show ocorre no Classic Hall.

A turnê reúne 14 integrantes, incluindo nomes marcantes da formação original — como Sabina, Krystian, Hina, Sina, Shivani, Sofya e Bailey. Eles dividem o palco com membros mais recentes que ganharam destaque nas últimas turnês, entre eles Nour (Líbano), Savannah (Austrália), Desirée (Brasil), Rachel (Indonésia) e Jayna (Filipinas).

Criado por Simon Fuller, o projeto se consolidou como um fenômeno mundial desde 2018, somando mais de 174 milhões de seguidores nas redes. O espetáculo da turnê revisita sucessos, apresenta novidades e reafirma essa mensagem de união.

O JC conversou com o grupo, que esteve reunido em Hong Kong para agenda de entrevistas online.

Entrevista - Now United

O Now United sempre se destacou por celebrar a diversidade. Como essa mensagem está sendo renovada nesta turnê, especialmente com novos países representados?

Desirée (Brasil): Sinto que, especialmente agora, o mundo precisa de amor e paz. É muito importante estarmos todos juntos, reunidos, espalhando amor e transmitindo essa energia às pessoas, para tornar a vida um pouco mais leve, sabe? É como… dar um pouco de luz ao mundo. E acho que isso é o mais importante: diferentes países unidos no mesmo palco.

Pergunta: Desde 2018, vocês se tornaram um fenômeno global, com milhões de seguidores e apresentações em grandes palcos. Qual tem sido o maior aprendizado dessa jornada até agora?

Shivani (India): Pessoalmente, aprendi muito com cada um dos membros, porque todos vêm de países e origens diferentes. Então, é sempre um grande aprendizado observar as pessoas ao seu redor — e também os fãs, que estão sempre nos apoiando.

Jayna (Filipinas): Seguindo o que a Shivani disse, é muito legal perceber que, mesmo vindo de lugares tão distintos, é muito fácil nos conectarmos por meio do amor. São muitas línguas, muitas histórias diferentes, mas no fim do dia estamos juntos pelo amor e pela paixão pelo que fazemos. Isso tem sido uma experiência de aprendizado muito especial.

Alguns de nós conheceram certas pessoas do grupo pela primeira vez recentemente, mas como todos compartilhamos esse amor e essa paixão, parece que já somos unidos há muito tempo. Parece que sempre foi assim.

Grupo Now United durante a turnê "Now or Never Tour" - DIVULGAÇÃO

Pergunta: O grupo ganhou novos integrantes e ainda está em processo de seleção para Hong Kong, China e Portugal. Como a chegada de novos membros impacta a energia do grupo no palco?

Savannah (Austrália): Acho que receber novos integrantes traz, obviamente, um novo país, um novo tempero, uma nova energia para o grupo. Cada um chega com sua personalidade, e isso dá uma nova vida ao Now United. Estamos animados para receber mais um membro.

Pergunta: O Now United sempre defendeu a ideia de unidade entre diferentes nações, num momento em que o mundo enfrenta guerras e o nacionalismo volta a ganhar força. Quão importante é espalhar essa mensagem de diversidade e união por meio da música?

Sofya (Rússia): A mensagem de unidade, amor e paz vai ser relevante para sempre. Nunca haverá um momento em que isso deixe de ser importante para o mundo. Então, é incrível e muito único podermos nos reunir agora, reencontrar os membros e nossa família, e mostrar ao mundo que, independentemente do que esteja acontecendo, seguimos acreditando em amor, paz e união.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />