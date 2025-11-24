Alepe fará homenagem ao brega-funk em reunião solene

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento contará com nomes como MC Leozinho, Marley no Beat, Rayssa Dias, Sheldon, MC Jama e Uana; Iniciativa é da deputada Rosa Amorim

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realizará, nesta segunda-feira (24), às 18h, uma Reunião Solene em homenagem ao brega-funk.

A cerimônia, aberta ao público, será realizada no Auditório Sérgio Guerra, no bairro da Boa Vista, no Recife, e reunirá artistas, produtores e integrantes da cena pernambucana. Entre os nomes confirmados estão MC Leozinho do Recife, Marley no Beat, Rayssa Dias, Sheldon, MC Jamal e Uana.

A programação inclui também uma menção especial a Elloco, importante nome do brega-funk, morto em 21 de março de 2024. Familiares do artista estarão presentes.

PL 2.492

O evento foi proposto pela deputada estadual Rosa Amorim, autora do PL nº 2.492/2025 que propõe a criação do Dia Estadual do Brega Funk em 21 de março, data que marca o falecimento do MC Elloco, que fazia dupla com Shevchenko.

"O brega funk hoje é um movimento político e cultural que projeta a realidade das periferias para fora. O passinho é a cara do povo pernambucano e a casa do povo pernambucano precisa exaltar a nossa cultura que vem das periferias e gera renda e oportunidades para a juventude", afirma a parlamentar.

SERVIÇO

Reunião Solene em Homenagem ao Brega Funk

Quando: 24 de novembro (segunda-feira), às 18h

Onde: Auditório Sérgio Guerra na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Rua da União, 387, Boa Vista, Recife - PE)