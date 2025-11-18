fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 19/11: Embora a manhã possa começar tensa, a energia positiva predomina

Prepare-se para altos e baixos na vida pessoal, mas a noite reserva momentos deliciosos e paixão intensificada a dois

Por Aisha Vitória Publicado em 18/11/2025 às 15:01
Horóscopo de quarta-feira
Horóscopo de quarta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Hoje, foque em seus interesses financeiros e negociações. Confie nos seus instintos! Seu trabalho pode se beneficiar de seu olhar detalhista.

Prepare-se para altos e baixos na vida pessoal, mas a noite reserva momentos deliciosos e paixão intensificada a dois.

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 08, 17, 06

Touro

O dia começa com cautela, então evite teimosia e julgamentos apressados. Embora o dia comece difícil, a situação vai melhorar.

Parcerias profissionais podem prosperar e o trabalho em equipe será benéfico. Finalize o dia com o amor, pois promessas apaixonadas e declarações emocionantes estão no ar!

  • Cor: PRATA
  • Palpite: 27, 47, 02

Gêmeos

Atenção à saúde e responsabilidades no trabalho hoje! As coisas vão melhorar e sua vitalidade aumentar. Ótimas notícias podem impulsionar seus ganhos.

À noite, fique de olho nas finanças e aguarde surpresas na paixão. Será que rola uma química poderosa com um colega?

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 15, 33, 08

Câncer

Comece o dia com calma, imprevistos podem acontecer, especialmente em amizades e paqueras. Mas não se preocupe, o astral melhora!

No trabalho, sua criatividade brilha. Na vida financeira, a sorte sorrirá para você! À noite será perfeita para conquistar aquele crush especial.

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 45, 27, 12

Leão

Inicie o dia com paciência e cuidado nas decisões. Tensões podem surgir, mas a diplomacia é sua aliada. O dia melhora e traz favorabilidade em todos os assuntos.

A noite reserva surpresas no amor e reencontros emocionantes. Mantenha-se equilibrado!

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 20, 18, 38

Virgem

Mantenha a paciência e a positividade em alta hoje! Embora a manhã possa começar tensa, a energia positiva predomina, ajudando você a superar desafios.

Espere melhorias no trabalho e um reforço nos ganhos financeiros. À noite, prepare-se para deliciosas surpresas no amor.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 33, 22, 42

 

Leia Também

Libra

Avalie bem os prós e contras ao lidar com o dinheiro e contenha a gastança! Ao longo do dia, sua produtividade no trabalho vai decolar. No amor, esta noite promete!

Você está atraindo olhares, inclusive de um crush desejado. Mantenha o radar ligado!

  • Cor: AZUL-TURQUESA
  • Palpite: 41, 49, 23

Escorpião

Prepare-se para um dia de oportunidades, mas cuidado com desentendimentos devido ao Mercúrio retrógrado.

Respire fundo, seja diplomático e deixe as diferenças de lado. A noite promete surpresas agradáveis e encontros mágicos. Deixe seus encantos brilharem e prepare-se para conquistas!

  • Cor: AMARELO-OURO
  • Palpite: 37, 03, 12

Sagitário

Pode surgir obstáculos e deslealdade nessa quarta-feira, mas não se cobre demais ou estresse. Faça o que puder e mantenha o otimismo.

Seu humor pode ter um balanço positivo no decorrer do dia com a convivência familiar. Noite acolhedora e doce com seu amor!

  • Cor: DOURADO
  • Palpite: 19, 10, 01

Capricórnio

Prepare-se para alguns desafios hoje, principalmente no amor e finanças. Mantenha a prudência, controle os gastos e evite criar altas expectativas amorosas na parte da manhã.

O dia deve melhorar. Á noite promete ótima sintonia e sucesso no amor. Mantenha o diálogo aberto!

  • Cor: LARANJA
  • Palpite: 01, 10, 39

Aquário

Comece o dia com calma, evite conflitos em casa e no trabalho. Seja flexível e cheio de empatia para lidar com os outros.

Mantenha sua rotina, evite grandes mudanças agora. Prepare-se para uma noite agitada de paquera. Conexões emocionantes podem acontecer!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 34, 27, 36

Peixes

Hoje, escolha bem suas palavras! Desafios matinais em estudos e mudanças dão lugar a uma atmosfera melhor no decorrer do dia.

À noite, o Universo promete uma dose extra de sorte, especialmente nos assuntos amorosos. Seu charme pode atrair flertes e talvez alguém especial.

  • Cor: VERDE-CLARO
  • Palpite: 47, 38, 34

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Três signos vão encerrar o ano com virada intensa e cheia de movimento
Signo

Três signos vão encerrar o ano com virada intensa e cheia de movimento
Conversa adiada há semanas volta à tona e altera o rumo de 4 signos antes do fim de novembro
Signo

Conversa adiada há semanas volta à tona e altera o rumo de 4 signos antes do fim de novembro

Compartilhe

Tags