Festival de Teatro de Igarassu (FESTIG) completa 15 anos com espetáculos gratuitos; confira

Edição reúne produções de diferentes linguagens, incluindo teatro, circo, leitura dramatizada e trabalhos que dialogam com cultura popular

Criado para reunir grupos locais, incentivar novas produções e formar plateia, o Festival de Teatro de Igarassu (FESTIG) chega à 15ª edição em 2025. Neste ano comemorativo, o festival homenageia Albanita Almeida, uma de suas idealizadoras.

A programação contará com 15 espetáculos gratuitos entre 25 e 30 de novembro. As apresentações ocorrerão no Centro de Artes Chefe Narciso Félix de Araújo e na EREM Santos Cosme e Damião. Você confere a programação em lista ao final da matéria.

A edição reúne produções de diferentes linguagens, incluindo teatro, circo, leitura dramatizada e trabalhos que dialogam com cultura popular, capoeira, música e teatro de bonecos.

O festival terá atrações para todas as idades, com artistas de Pernambuco e de outros estados, como São Paulo e Rio Grande do Sul. Entre os grupos participantes estão a Cia Brincantes de Circo, o Instituto Mandacaru, a Mosaico Cultural (SP) e a Rococó Produções (RS).

O encerramento será no dia 30, às 19h, com o espetáculo O Médico à Força, do Grupo Teatral Ariano Suassuna, dirigido por Albanita Almeida.

Histórico

Desde a primeira edição, o FESTIG ampliou sua atuação e passou a ocupar escolas, praças, museus e equipamentos culturais da cidade. O festival tem contribuído para aproximar o público das artes cênicas e para a formação de plateias na Região Metropolitana Norte.

Nas edições anteriores, a programação incluiu espetáculos, oficinas, leituras dramatizadas, debates e exposições. Mais de 250 apresentações passaram pelo evento, com grupos de diversos estados, como Paraíba, Maranhão, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

O festival também recebeu companhias do Chile, Argentina, Itália, França e Moçambique. Essa projeção possibilitou a participação do Grupo Teatral Ariano Suassuna e da Companhia Popular de Teatro de Camaragibe no Festival de Teatro Itinerante de Chiloé Profundo (FITICH), no Chile, em 2013 e 2015.

Homenageada

Albanita Ameida será homenageada no 15º Festival de Teatro de Igarassu - DIVULGAÇÃO

A edição deste ano destaca a trajetória de Albanita Almeida. Atriz, diretora, professora e produtora cultural, ela atua há décadas na cena artística de Igarassu e da Região Metropolitana Norte.

Albanita é idealizadora do FESTIG, dirige o Grupo Teatral Ariano Suassuna e preside o Ponto de Cultura Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna. Também participa do carnaval da cidade, como fundadora do Boi Mião e flabelista do Bloco Lírico Verde Linho.

Além do trabalho nas artes cênicas, integra a Academia Igarassuense de Cultura e Letras, onde colabora com ações ligadas à literatura e à memória cultural do município.

Ao longo da carreira, esteve à frente de montagens, oficinas e projetos formativos realizados em escolas, praças e espaços públicos, sempre com foco no acesso gratuito ao teatro.

Confira a programação:

25/11/2025 – Terça-feira

19h – Se Não Fosse Mágica

Direção: Alexsandro Silva

Autor: Alexsandro Silva

Grupo: Cia Brincantes de Circo (PE)

Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

26/11/2025 – Quarta-feira

10h – A Menina Onça

Direção: Nando Rossa

Autor: Rafa Cambará

Grupo: Mosaico Cultural (SP)

Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

15h – Lampião e Maria Bonita

Direção: Nando Rossa

Autor: Rafa Cambará

Grupo: Mosaico Cultural (SP)

Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

19h – O Marido Domado

Direção: Hemerson Moura

Autor: baseado em Ariano Suassuna

Grupo: HM Produções (PE)

Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

27/11/2025 – Quinta-feira

10h – Era uma Vez: Contos, Lendas e Cantigas

Direção: Guilherme Ferrêra

Autor: Guilherme Ferrêra

Grupo: Rococó Produções (RS)

Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

15h – Menina Margarida

Direção: Jadenilson Gomes

Autor: Izaltino Caetano

Grupo: Instituto Mandacaru (PE)

Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

19h – Esquecidos por Deus

Texto: Cícero Belmar

Encenação/Dramaturgia: José Manoel Sobrinho

Grupo: LAPA – Laboratório Pernambucano do Atuante (PE)

Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

28/11/2025 – Sexta-feira

10h – Sem Nome – O Desempregado

Direção: Paula de Tássia

Autores: Flávio Santana e Paula de Tássia

Grupo: Coletivo 3º Ato (PE)

Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

15h – Os Protetores dos Oceanos

Direção: André Falcão e Antero Assis

Autor: André Falcão

Grupo: QRISO (PE)

Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

18h – Meu Nordeste Nevou (Leitura dramatizada)

Direção: Mari D’Almeida

Autor: Mari D’Almeida

Grupo: Aplausos Merecidos Produções (PE)

Local: Ponto de Cultura Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna

19h – Tributo a Luiz Gonzaga – Cantigas do Sol

Direção: Didah Pereira

Autor: Didah Pereira

Grupo: Cantigas do Sol Produções / SBS Engenho de Arte (PE)

Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

29/11/2025 – Sábado

10h – Aula-Espetáculo A Lenda Viva – Mágico Alakazam

Grupo: Centro Picadeiro Mágico (PE)

Local: EREM Santos Cosme e Damião

15h – A Fuzarca

Direção: Alexsandro Silva

Autor: Alexsandro Silva

Grupo: Grupo Teatral Risadinha (PE)

Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

19h – De La Mancha: O Cavaleiro Trapalhão

Direção: Guilherme Ferrêra

Autor: Guilherme Ferrêra

Grupo: Rococó Produções (RS)

Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

30/11/2025 – Domingo

19h – O Médico à Força

Direção: Albanita Almeida

Autor: adaptação de Molière

Grupo: Grupo Teatral Ariano Suassuna (PE)

Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo