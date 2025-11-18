Festival de Teatro de Igarassu (FESTIG) completa 15 anos com espetáculos gratuitos; confira
Edição reúne produções de diferentes linguagens, incluindo teatro, circo, leitura dramatizada e trabalhos que dialogam com cultura popular
Criado para reunir grupos locais, incentivar novas produções e formar plateia, o Festival de Teatro de Igarassu (FESTIG) chega à 15ª edição em 2025. Neste ano comemorativo, o festival homenageia Albanita Almeida, uma de suas idealizadoras.
A programação contará com 15 espetáculos gratuitos entre 25 e 30 de novembro. As apresentações ocorrerão no Centro de Artes Chefe Narciso Félix de Araújo e na EREM Santos Cosme e Damião. Você confere a programação em lista ao final da matéria.
A edição reúne produções de diferentes linguagens, incluindo teatro, circo, leitura dramatizada e trabalhos que dialogam com cultura popular, capoeira, música e teatro de bonecos.
O festival terá atrações para todas as idades, com artistas de Pernambuco e de outros estados, como São Paulo e Rio Grande do Sul. Entre os grupos participantes estão a Cia Brincantes de Circo, o Instituto Mandacaru, a Mosaico Cultural (SP) e a Rococó Produções (RS).
O encerramento será no dia 30, às 19h, com o espetáculo O Médico à Força, do Grupo Teatral Ariano Suassuna, dirigido por Albanita Almeida.
Histórico
Desde a primeira edição, o FESTIG ampliou sua atuação e passou a ocupar escolas, praças, museus e equipamentos culturais da cidade. O festival tem contribuído para aproximar o público das artes cênicas e para a formação de plateias na Região Metropolitana Norte.
Nas edições anteriores, a programação incluiu espetáculos, oficinas, leituras dramatizadas, debates e exposições. Mais de 250 apresentações passaram pelo evento, com grupos de diversos estados, como Paraíba, Maranhão, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
O festival também recebeu companhias do Chile, Argentina, Itália, França e Moçambique. Essa projeção possibilitou a participação do Grupo Teatral Ariano Suassuna e da Companhia Popular de Teatro de Camaragibe no Festival de Teatro Itinerante de Chiloé Profundo (FITICH), no Chile, em 2013 e 2015.
Homenageada
A edição deste ano destaca a trajetória de Albanita Almeida. Atriz, diretora, professora e produtora cultural, ela atua há décadas na cena artística de Igarassu e da Região Metropolitana Norte.
Albanita é idealizadora do FESTIG, dirige o Grupo Teatral Ariano Suassuna e preside o Ponto de Cultura Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna. Também participa do carnaval da cidade, como fundadora do Boi Mião e flabelista do Bloco Lírico Verde Linho.
Além do trabalho nas artes cênicas, integra a Academia Igarassuense de Cultura e Letras, onde colabora com ações ligadas à literatura e à memória cultural do município.
Ao longo da carreira, esteve à frente de montagens, oficinas e projetos formativos realizados em escolas, praças e espaços públicos, sempre com foco no acesso gratuito ao teatro.
Confira a programação:
25/11/2025 – Terça-feira
19h – Se Não Fosse Mágica
Direção: Alexsandro Silva
Autor: Alexsandro Silva
Grupo: Cia Brincantes de Circo (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
26/11/2025 – Quarta-feira
10h – A Menina Onça
Direção: Nando Rossa
Autor: Rafa Cambará
Grupo: Mosaico Cultural (SP)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
15h – Lampião e Maria Bonita
Direção: Nando Rossa
Autor: Rafa Cambará
Grupo: Mosaico Cultural (SP)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
19h – O Marido Domado
Direção: Hemerson Moura
Autor: baseado em Ariano Suassuna
Grupo: HM Produções (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
27/11/2025 – Quinta-feira
10h – Era uma Vez: Contos, Lendas e Cantigas
Direção: Guilherme Ferrêra
Autor: Guilherme Ferrêra
Grupo: Rococó Produções (RS)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
15h – Menina Margarida
Direção: Jadenilson Gomes
Autor: Izaltino Caetano
Grupo: Instituto Mandacaru (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
19h – Esquecidos por Deus
Texto: Cícero Belmar
Encenação/Dramaturgia: José Manoel Sobrinho
Grupo: LAPA – Laboratório Pernambucano do Atuante (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
28/11/2025 – Sexta-feira
10h – Sem Nome – O Desempregado
Direção: Paula de Tássia
Autores: Flávio Santana e Paula de Tássia
Grupo: Coletivo 3º Ato (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
15h – Os Protetores dos Oceanos
Direção: André Falcão e Antero Assis
Autor: André Falcão
Grupo: QRISO (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
18h – Meu Nordeste Nevou (Leitura dramatizada)
Direção: Mari D’Almeida
Autor: Mari D’Almeida
Grupo: Aplausos Merecidos Produções (PE)
Local: Ponto de Cultura Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna
19h – Tributo a Luiz Gonzaga – Cantigas do Sol
Direção: Didah Pereira
Autor: Didah Pereira
Grupo: Cantigas do Sol Produções / SBS Engenho de Arte (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
29/11/2025 – Sábado
10h – Aula-Espetáculo A Lenda Viva – Mágico Alakazam
Grupo: Centro Picadeiro Mágico (PE)
Local: EREM Santos Cosme e Damião
15h – A Fuzarca
Direção: Alexsandro Silva
Autor: Alexsandro Silva
Grupo: Grupo Teatral Risadinha (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
19h – De La Mancha: O Cavaleiro Trapalhão
Direção: Guilherme Ferrêra
Autor: Guilherme Ferrêra
Grupo: Rococó Produções (RS)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
30/11/2025 – Domingo
19h – O Médico à Força
Direção: Albanita Almeida
Autor: adaptação de Molière
Grupo: Grupo Teatral Ariano Suassuna (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo