fechar
Cultura | Notícia

Festival de Teatro de Igarassu (FESTIG) completa 15 anos com espetáculos gratuitos; confira

Edição reúne produções de diferentes linguagens, incluindo teatro, circo, leitura dramatizada e trabalhos que dialogam com cultura popular

Por Emannuel Bento Publicado em 18/11/2025 às 15:14
"Era Uma Vez", da Rococó Produções, integra o Festival de Teatro de Igarassu
"Era Uma Vez", da Rococó Produções, integra o Festival de Teatro de Igarassu - DANI REIS/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Criado para reunir grupos locais, incentivar novas produções e formar plateia, o Festival de Teatro de Igarassu (FESTIG) chega à 15ª edição em 2025. Neste ano comemorativo, o festival homenageia Albanita Almeida, uma de suas idealizadoras.

A programação contará com 15 espetáculos gratuitos entre 25 e 30 de novembro. As apresentações ocorrerão no Centro de Artes Chefe Narciso Félix de Araújo e na EREM Santos Cosme e Damião. Você confere a programação em lista ao final da matéria.

A edição reúne produções de diferentes linguagens, incluindo teatro, circo, leitura dramatizada e trabalhos que dialogam com cultura popular, capoeira, música e teatro de bonecos.

O festival terá atrações para todas as idades, com artistas de Pernambuco e de outros estados, como São Paulo e Rio Grande do Sul. Entre os grupos participantes estão a Cia Brincantes de Circo, o Instituto Mandacaru, a Mosaico Cultural (SP) e a Rococó Produções (RS).

O encerramento será no dia 30, às 19h, com o espetáculo O Médico à Força, do Grupo Teatral Ariano Suassuna, dirigido por Albanita Almeida.

Histórico

Desde a primeira edição, o FESTIG ampliou sua atuação e passou a ocupar escolas, praças, museus e equipamentos culturais da cidade. O festival tem contribuído para aproximar o público das artes cênicas e para a formação de plateias na Região Metropolitana Norte.

Nas edições anteriores, a programação incluiu espetáculos, oficinas, leituras dramatizadas, debates e exposições. Mais de 250 apresentações passaram pelo evento, com grupos de diversos estados, como Paraíba, Maranhão, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

O festival também recebeu companhias do Chile, Argentina, Itália, França e Moçambique. Essa projeção possibilitou a participação do Grupo Teatral Ariano Suassuna e da Companhia Popular de Teatro de Camaragibe no Festival de Teatro Itinerante de Chiloé Profundo (FITICH), no Chile, em 2013 e 2015.

Homenageada

DIVULGAÇÃO
Albanita Ameida será homenageada no 15º Festival de Teatro de Igarassu - DIVULGAÇÃO

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A edição deste ano destaca a trajetória de Albanita Almeida. Atriz, diretora, professora e produtora cultural, ela atua há décadas na cena artística de Igarassu e da Região Metropolitana Norte.

Albanita é idealizadora do FESTIG, dirige o Grupo Teatral Ariano Suassuna e preside o Ponto de Cultura Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna. Também participa do carnaval da cidade, como fundadora do Boi Mião e flabelista do Bloco Lírico Verde Linho.

Além do trabalho nas artes cênicas, integra a Academia Igarassuense de Cultura e Letras, onde colabora com ações ligadas à literatura e à memória cultural do município.

Ao longo da carreira, esteve à frente de montagens, oficinas e projetos formativos realizados em escolas, praças e espaços públicos, sempre com foco no acesso gratuito ao teatro.

Confira a programação:

25/11/2025 – Terça-feira

19h – Se Não Fosse Mágica
Direção: Alexsandro Silva
Autor: Alexsandro Silva
Grupo: Cia Brincantes de Circo (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

26/11/2025 – Quarta-feira

10h – A Menina Onça
Direção: Nando Rossa
Autor: Rafa Cambará
Grupo: Mosaico Cultural (SP)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

15h – Lampião e Maria Bonita
Direção: Nando Rossa
Autor: Rafa Cambará
Grupo: Mosaico Cultural (SP)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

19h – O Marido Domado
Direção: Hemerson Moura
Autor: baseado em Ariano Suassuna
Grupo: HM Produções (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

27/11/2025 – Quinta-feira

10h – Era uma Vez: Contos, Lendas e Cantigas
Direção: Guilherme Ferrêra
Autor: Guilherme Ferrêra
Grupo: Rococó Produções (RS)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

15h – Menina Margarida
Direção: Jadenilson Gomes
Autor: Izaltino Caetano
Grupo: Instituto Mandacaru (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

19h – Esquecidos por Deus
Texto: Cícero Belmar
Encenação/Dramaturgia: José Manoel Sobrinho
Grupo: LAPA – Laboratório Pernambucano do Atuante (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

28/11/2025 – Sexta-feira

10h – Sem Nome – O Desempregado
Direção: Paula de Tássia
Autores: Flávio Santana e Paula de Tássia
Grupo: Coletivo 3º Ato (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

15h – Os Protetores dos Oceanos
Direção: André Falcão e Antero Assis
Autor: André Falcão
Grupo: QRISO (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

18h – Meu Nordeste Nevou (Leitura dramatizada)
Direção: Mari D’Almeida
Autor: Mari D’Almeida
Grupo: Aplausos Merecidos Produções (PE)
Local: Ponto de Cultura Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna

19h – Tributo a Luiz Gonzaga – Cantigas do Sol
Direção: Didah Pereira
Autor: Didah Pereira
Grupo: Cantigas do Sol Produções / SBS Engenho de Arte (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

29/11/2025 – Sábado

10h – Aula-Espetáculo A Lenda Viva – Mágico Alakazam
Grupo: Centro Picadeiro Mágico (PE)
Local: EREM Santos Cosme e Damião

15h – A Fuzarca
Direção: Alexsandro Silva
Autor: Alexsandro Silva
Grupo: Grupo Teatral Risadinha (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

19h – De La Mancha: O Cavaleiro Trapalhão
Direção: Guilherme Ferrêra
Autor: Guilherme Ferrêra
Grupo: Rococó Produções (RS)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

30/11/2025 – Domingo

19h – O Médico à Força
Direção: Albanita Almeida
Autor: adaptação de Molière
Grupo: Grupo Teatral Ariano Suassuna (PE)
Local: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

 

Leia também

Exposição destaca baobás de Pernambuco em mostra aberta no Daruê Malungo no Dia da Consciência Negra
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Exposição destaca baobás de Pernambuco em mostra aberta no Daruê Malungo no Dia da Consciência Negra
Dia da Consciência Negra terá ensaio aberto de show inédito de Lia de Itamaracá e Daúde
CULTURA POPULAR

Dia da Consciência Negra terá ensaio aberto de show inédito de Lia de Itamaracá e Daúde

Compartilhe

Tags