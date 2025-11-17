fechar
Cultura | Notícia

Perfil do Oscar publica foto de Wagner Moura em premiação

Protagonista de "O Agente Secreto" marcou presença no Governors Awards, premiação concedida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas

Por Emannuel Bento Publicado em 17/11/2025 às 16:19
Wagner Moura no Governors Awards
Wagner Moura no Governors Awards - @cibellelevi/Divulgação

O ator Wagner Moura, protagonista de "O Agente Secreto", marcou presença no Governors Awards, premiação concedida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas — a mesma responsável pelo Oscar — realizada no último domingo (16).

Nesta segunda-feira (17), o perfil oficial do Oscar publicou uma foto do artista, que já supera o engajamento das demais imagens de atores presentes no evento, repetindo o fenômeno ocorrido com Fernanda Torres.

A cerimônia entrega dois prêmios em 2025: o Oscar Honorário e o Prêmio Humanitário Jean Hersholt, destinado a personalidades do setor que se destacam em pautas humanitárias. Neste ano, os reconhecidos foram Tom Cruise, Debbie Allen, Wynn Thomas e Dolly Parton.

Filme cotado para indicações ao Oscar

O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho, segue ganhando destaque internacional e vem sendo apontado por diversos veículos como possível indicado ao Oscar de 2026.

Na prática, o Governors Awards funciona como um espaço importante de articulação na indústria americana, ajudando a ampliar o reconhecimento de filmes e artistas que iniciam sua campanha rumo ao Oscar do ano seguinte.

O evento antecede a divulgação da shortlist dos indicados a Melhor Filme Internacional, prevista para dezembro. Por isso, a presença de Wagner Moura é considerada um bom sinal para a campanha do longa.

Onde assistir O Agente Secreto?

O filme está em cartaz nos cinemas desde 6 de novembro. Ainda não há previsão de estreia no streaming.

#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

