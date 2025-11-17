Paixão de Cristo de Nova Jerusalém celebrará centenário do fundador Plínio Pacheco em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sociedade Teatral de Fazenda Nova trabalha na criação de novidades cenográficas e de efeitos especiais para homenagem ao responsável pela tradição

A 57ª temporada da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém será um marco na história do espetáculo realizado na Semana Santa, ao homenagear o centenário de Plínio Pacheco, idealizador e responsável pela construção do maior teatro ao ar livre do mundo.

As apresentações acontecem de 28 de março a 4 de abril.

"Vamos homenagear o visionário que transformou uma pequena encenação realizada num vilarejo do Agreste no início da década de 1950 em uma das principais atrações turísticas e culturais do Brasil e do mundo", afirma o presidente da Sociedade Teatral de Fazenda Nova (STFN), Robinson Pacheco, filho de Plínio e responsável por manter o legado.

Segundo ele, uma equipe já trabalha na criação de novidades cenográficas e de efeitos especiais. "Todos os anos nosso desafio é superar as temporadas anteriores. Com a celebração do centenário, nossa responsabilidade será ainda maior", destaca.

Ingressos

Os ingressos para a próxima temporada já estão disponíveis no site oficial, com descontos que, dependendo do dia, ultrapassam 40% na promoção Black Friday da Paixão, válida até 29 de novembro.

O teatro fica localizado no município do Brejo da Madre de Deus, a 180 km do Recife.

Histórico

Construção da Nova Jerusalém no Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco - ACERVO DA SOCIEDADE TEATRAL DE FAZENDA NOVA

Desde sua inauguração oficial, em 1968, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém atrai anualmente milhares de espectadores do Brasil e do exterior. O elenco costuma reunir nomes conhecidos da dramaturgia nacional, atores pernambucanos e centenas de figurantes da vila de Fazenda Nova e arredores.

Plínio Pacheco nasceu em Santa Maria (RS), em 1926. Oficial da Força Aérea Brasileira, foi destacado para o Recife, onde também passou a atuar como jornalista.

Em 1956, visitou o Brejo da Madre de Deus e assistiu pela primeira vez à encenação do Drama do Calvário, realizada nas ruas de Fazenda Nova por Epaminondas e Sebastiana Mendonça, seus familiares e amigos, desde 1950.

Na mesma ocasião, Plínio conheceu Diva Mendonça, filha mais nova do casal e integrante do espetáculo. Os dois se casaram, e Plínio passou a contribuir diretamente com a produção.

Crescimento

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém - DIVULGAÇÃO

Com o tempo, ele se envolveu cada vez mais com a encenação, então dirigida e protagonizada pelo ator e diretor teatral Luiz Mendonça. Em 1962, Plínio assumiu a produção do espetáculo e teve a ideia de construir um teatro ao ar livre especialmente para a apresentação, que até então ocorria nas ruas.

Naquele ano, o jornalista concebeu a construção de uma réplica da Jerusalém dos tempos de Jesus, batizando o espaço de "cidade-teatro de Nova Jerusalém".

maior teatro ao ar livre do mundo