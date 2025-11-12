Trimanos Brasil volta ao Recife com show que mistura MPB e Forró nesta sexta (14)
Sucesso nas redes sociais, o trio paraense formado por irmãos se apresenta no Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, com o show "MPB Brasil"
Clique aqui e escute a matéria
O trio Trimanos Brasil retorna ao Recife nesta próxima sexta-feira (14) para uma apresentação no Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, a partir das 20h. O grupo, formado pelos irmãos Gleydson, Yvison e Lohan, traz o show "MPB Brasil".
Famosos nas redes sociais, onde acumulam milhões de seguidores, os artistas do Pará prometem unir a força da MPB com o balanço do forró. O grupo ganhou notoriedade nacional com suas versões de clássicos brasileiros, que já foram apresentadas em programas como Encontro (TV Globo) e Programa Silvio Santos (SBT).
Repertório de clássicos
O show é descrito como um mergulho nas raízes da música brasileira, revisitando canções que marcaram gerações. O repertório inclui sucessos como “Reconvexo”, “A Banda”, “Aquarela” e “Onde Anda Você”.
A proposta do trio é transformar obras de artistas consagrados, como Caetano Veloso, Chico Buarque e Milton Nascimento, em apresentações vibrantes e dançantes.
SERVIÇO
- TRIMANOS BRASIL NO MANHATTAN
- Dia: 14 de novembro (Sexta)
- Horário: 20h
- Local: Manhatthan Café Theatro (Rua Francisco da Cunha, 881 – Boa Viagem)
- Valor: R$ 80,00 (preço único)
- Vendas: Ingressos antecipados no site Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/trimanos-brasil-mpb-manhattan/3197546)
- Classificação indicativa: 18 anos
- Maiores Informações: (81) 98888-4818
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />