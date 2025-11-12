fechar
Cultura | Notícia

Trimanos Brasil volta ao Recife com show que mistura MPB e Forró nesta sexta (14)

Sucesso nas redes sociais, o trio paraense formado por irmãos se apresenta no Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, com o show "MPB Brasil"

Por JC Publicado em 12/11/2025 às 20:42
Gleydson, Yvison e Lohan, do Trimanos Brasil
Gleydson, Yvison e Lohan, do Trimanos Brasil - Equipe Sua Música

Clique aqui e escute a matéria

O trio Trimanos Brasil retorna ao Recife nesta próxima sexta-feira (14) para uma apresentação no Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, a partir das 20h. O grupo, formado pelos irmãos Gleydson, Yvison e Lohan, traz o show "MPB Brasil".

Famosos nas redes sociais, onde acumulam milhões de seguidores, os artistas do Pará prometem unir a força da MPB com o balanço do forró. O grupo ganhou notoriedade nacional com suas versões de clássicos brasileiros, que já foram apresentadas em programas como Encontro (TV Globo) e Programa Silvio Santos (SBT).

Repertório de clássicos

O show é descrito como um mergulho nas raízes da música brasileira, revisitando canções que marcaram gerações. O repertório inclui sucessos como “Reconvexo”, “A Banda”, “Aquarela” e “Onde Anda Você”.

A proposta do trio é transformar obras de artistas consagrados, como Caetano Veloso, Chico Buarque e Milton Nascimento, em apresentações vibrantes e dançantes.

SERVIÇO

  • TRIMANOS BRASIL NO MANHATTAN
  • Dia: 14 de novembro (Sexta)
  • Horário: 20h
  • Local: Manhatthan Café Theatro (Rua Francisco da Cunha, 881 – Boa Viagem)
  • Valor: R$ 80,00 (preço único)
  • Vendas: Ingressos antecipados no site Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/trimanos-brasil-mpb-manhattan/3197546)
  • Classificação indicativa: 18 anos
  • Maiores Informações: (81) 98888-4818

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Elymar Santos surpreende ao revelar que já foi preso e fez sexo por dinheiro: “Necessidade”
Elymar Santos

Elymar Santos surpreende ao revelar que já foi preso e fez sexo por dinheiro: “Necessidade”
Cantor recifense de brega-funk VT Kebradeira é preso; saiba o motivo
PRISÃO

Cantor recifense de brega-funk VT Kebradeira é preso; saiba o motivo

Compartilhe

Tags