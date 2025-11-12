fechar
Horóscopo 13/11: Mantenha a carteira fechada no início do dia para evitar gastar o que não tem

Apesar disso, a tarde promete uma mudança positiva com as melhores vibes. Na paixão, o astral será perfeito! No amor, sintonia e diálogo marcam o dia

Por Aisha Vitória Publicado em 12/11/2025 às 14:29
Horóscopo de quinta-feira
Horóscopo de quinta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

O dia começa pesado, com obrigações e limitações, mas respire fundo, a tarde promete ser mais leve e harmoniosa.

Desafios no trabalho e financeiros são superados. Prepare-se para uma surpresa no amor, uma forte química pode surgir em um encontro frequente. Mantenha a calma, a paixão está no ar!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 34, 16, 27

Touro

Comece o dia com paciência e cautela, perrengues podem rondar no trabalho e saúde. Mas segura firme!

A tarde promete melhorias, com destaque profissional e aumento do bem-estar. E para finalizar, prepare-se para brilhar na paixão e possibilidade de dar um passo a mais no amor.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 18, 09, 29

Gêmeos

Hoje é dia de ir com calma, especialmente com as relações próximas e com o amor. Evite discussões e procure manter a tranquilidade.

E atenção no trabalho: a tarde é ideal para resolver pendências. Mantenha o equilíbrio e a calma, assim você traz paz para o seu dia!

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 24, 15, 31

Câncer

Evite sobrecarga de responsabilidades e resolva qualquer diferença hoje para manter seu bem-estar.

Apesar de algumas adversidades na manhã, a tarde promete oportunidades, principalmente na paquera, graças à Vênus. Seu charme fica irresistível e o diálogo é o maior aliado no amor.

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 16, 10, 25

Leão

Mantenha a carteira fechada no início do dia para evitar gastar o que não tem! À tarde, as coisas melhoram, especialmente no trabalho.

Abra espaço para bons momentos em família e a chance de um coração balançar com um reencontro. Mantenha o ritmo tranquilo nos contatinhos.

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 09, 43, 16

Virgem

Hoje é preciso jogo de cintura e cautela com as palavras para evitar conflitos, especialmente com parentes.

Apesar disso, a tarde promete uma mudança positiva com as melhores vibes. Na paixão, o astral será perfeito! No amor, sintonia e diálogo marcam o dia.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 58, 05, 23

 

Libra

Hoje pode ser um dia para reduzir o ritmo e cuidar de você, especialmente pela manhã.

No entanto, o universo tem boas notícias financeiras à espera, mas mantenha segredo! A vida amorosa se estabiliza à tarde, então fuja de problemas e aproveite.

  • Cor: ROXO
  • Palpite: 27, 21, 12

Escorpião

Encare as limitações financeiras como desafios a serem batidos, pois a tarde promete melhoras! Com determinação, as recompensas poderão ser colhidas.

Fique atento à chegada de novos contatos e possibilidades de matches amorosos. Seu amor está em sintonia astral!

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 42, 40, 31

Sagitário

Hoje é um dia de coragem e inteligência, Sagitário, mas a pressa pode causar problemas. Mantenha a calma, especialmente no trabalho, para evitar decisões precipitadas.

À tarde, o clima melhora significativamente. Não tenha medo de mostrar seu carisma e sedução na parte do coração.

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 23, 14, 31

Capricórnio

Incertezas podem surgir hoje, mas alimente o pensamento positivo e confie em seus talentos! À tarde tudo fluirá maravilhosamente: trabalho, finanças e relações pessoais fortalecidas.

Prepare-se para um período de surpresas agradáveis no amor e amizades, realçado por seus encantos.

  • Cor: DOURADO
  • Palpite: 37, 01, 55

Aquário

Comece o dia com paciência e controle nos gastos. Apesar das tensões da manhã, a tarde traz progresso no trabalho e oportunidades financeiras.

Pratique o desapego e mude o que te incomoda. E prepare-se, a paixão vai esquentar e envolver você!

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 52, 43, 11

Peixes

O dia começa pedindo calma, evitando conflitos no trabalho e focando nas responsabilidades. À tarde, o astral melhora, seja criativo e coopere com os colegas.

Explore parcerias de confiança e repagine o visual. No amor, espere por momentos apaixonantes que sempre sonhou!

  • Cor: SALMÃO
  • Palpite: 27, 45, 34

