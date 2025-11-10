Mestre Salustiano: 80 anos de legado são celebrados com rodas de conversa e cultura popular

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Casa da Rabeca sedia homenagens ao Patrimônio Vivo de Pernambuco nos dias 12 e 15 de novembro, com oficinas, shows e a Família Salustiano

Clique aqui e escute a matéria

O rabequeiro Mestre Salustiano, um dos mais importantes ícones da cultura popular pernambucana, será duplamente reverenciado em sua terra natal. Se estivesse vivo, Manoel Salustiano Soares completaria 80 anos na próxima quarta-feira, 12 de novembro. Para celebrar a data e seu vasto legado, a família promove uma série de eventos culturais na Casa da Rabeca do Brasil, em Olinda.

Fundador do Maracatu Piaba de Ouro, brincante de cavalo-marinho e idealizador da Casa da Rabeca e do Espaço Ilumiara Zumbi, Salustiano é lembrado por sua incansável dedicação às tradições regionais.

Programação



As celebrações começam no dia 12 de novembro (quarta-feira), a partir das 8h, com uma manhã cultural dedicada a estudantes da rede pública. O dia contará com uma roda de conversa que reunirá:

João Suassuna (neto de Ariano Suassuna);

Mestre Meia-Noite (do espaço Daruê Malungo);

E os próprios filhos do homenageado.

Na sequência, o público poderá conferir a exibição de um vídeo sobre a trajetória e o impacto cultural de Salú. A programação é gratuita e inclui oficinas de ciranda, maracatu e cavalo-marinho.

A parte da tarde será marcada por apresentações culturais de peso, como o Cavalo Marinho Boi da Luz de Olinda e o Cavalo Marinho Flor de Manjerona de Olinda, culminando com o show do grupo Família Salustiano e a Rabeca Encantada e uma grande roda aberta ao público e aos brincantes.

Festival Azougue homenageia o mestre



A festa se estende até o sábado, 15 de novembro, com o Festival Azougue na Casa da Rabeca, idealizado por Maciel Salu, filho do Mestre. A partir das 18h, o palco receberá Maciel, o Maracatu Piaba de Ouro, o Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, Geo Salú, a Família Salustiano e a Rabeca Encantada e a Quadrilha Raio de Sol, com a participação especial do projeto Som na Rural.

O Legado do brincante



Nascido em Aliança (Zona da Mata Norte) em 1945, Manoel Salustiano Soares deixou uma marca indelével na cultura pernambucana. Além de aprender a tocar e fazer rabeca com o pai, ele foi cantor, compositor e brincante de diversos folguedos.

Sua contribuição inclui a criação do Cavalo-Marinho no Boi Matuto (1968), do Maracatu Piaba de Ouro (1977) e da própria Casa da Rabeca. Em 2007, um ano antes de sua morte, foi justamente reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco.

"Mestre Salustiano vive no meio de nós, com sua força de preservação e valorização do que é genuinamente nosso. Por isso, celebramos seus 80 anos, para que as novas gerações sigam reverenciando sua importância para Pernambuco”, declarou Pedro Salustiano, um de seus filhos, que ao lado da extensa família, segue perpetuando o amor pelo folclore e arte popular.

Serviço: 80 anos de Mestre Salustiano

Quando: 12 de novembro (a partir das 8h) e 15 de novembro (a partir das 18h).

Local: Casa da Rabeca do Brasil (Rua Curupira, 340, Cidade Tabajara – Olinda/PE).

Entrada: Gratuita.