Cultura | Notícia

Fernando de Noronha anuncia atrações do Réveillon da Ilha

Dentre as atrações confirmadas para os três dias de festa estão: Xand Avião, Priscila Senna, Banda Eva, Matheus Fernandes, Nena Queiroga e muito mais

Por JC Publicado em 08/11/2025 às 15:26
Priscila Senna será uma das atrações do Réveillon 2026 de Fernando de Noronha
Priscila Senna será uma das atrações do Réveillon 2026 de Fernando de Noronha - Raul Bittencourt / divulgação

A Administração do arquipélago de Fernando de Noronha confirmou oficialmente a realização do Réveillon da Ilha 2026, que acontecerá nos dias 31 de dezembro, 1º e 3 de janeiro, na Praia do Porto.

Serão três dias de festa, reunindo grandes nomes da música nacional e artistas locais, em um evento que promove cultura, lazer e desenvolvimento econômico para o arquipélago.

Confira a programação completa das atrações:

31 de dezembro:

  • Silva
  • Deb Lima
  • San
  • Nego Noronha

1º de janeiro:

  • Priscila Sena
  • Matheus Fernandes
  • Ju Medeiros
  • Nena Queiroga

3 de janeiro:

  • Xand Avião
  • Banda Eva
  • Jopin
  • Everton Freitas
  • Dayane Santos

O Réveillon da Ilha 2026 será promovido em parceria com a iniciativa privada, com acesso gratuito à população e turistas. Para quem busca maior comodidade, também haverá camarote com serviço de bebidas inclusas durante os três dias de festa. Em breve serão divulgados todos os detalhes.

A realização do evento vai gerar impactos positivos na economia local, atraindo visitantes de diversas regiões do Brasil e do exterior, impulsionando a taxa de ocupação hoteleira, movimentando o comércio e gerando novos empregos temporários.

Além de fomentar o turismo e a economia, o Réveillon da Ilha 2026 proporcionará momentos de lazer e celebração para os moradores, que poderão desfrutar de shows gratuitos para comemorar a chegada do novo ano.

De acordo com a Administração de Fernando de Noronha, o evento será 'planejado e executado em estrito respeito às normas ambientais do arquipélago, garantindo a preservação dos ecossistemas locais, manejo adequado de resíduos e mínimo impacto sobre a natureza, reforçando o compromisso de Noronha com a sustentabilidade e conservação ambiental'.

