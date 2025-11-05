Arrastão com blocos líricos toma o Bairro do Recife no Dia do Frevo de Bloco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mais de 25 blocos líricos desfilam pelo Bairro do Recife neste domingo (9), em um cortejo do Marco Zero ao Paço do Frevo, celebrando o gênero

O lirismo e a poesia dos carnavais de outrora vão tomar conta das ruas do Bairro do Recife neste domingo (9), a partir das 15h30, com o Arrastão do Frevo de Blocos Líricos, em celebração ao Dia do Frevo de Bloco.

A festa reúne mais de 25 blocos líricos, com concentração no Marco Zero, às 15h30, e cortejo até o Paço do Frevo, a partir das 16h.

Acompanham o percurso o Coral Edgard Moraes, sob regência do maestro Marco Cézar, e a Orquestra Evocações, comandada pelo maestro Barbosa.

Homenagem a Edgard Moraes

Criado em 2004, o Dia do Frevo de Bloco, celebrado em 1º de novembro, foi instituído por lei municipal em homenagem ao centenário de nascimento do compositor e maestro Edgard Moraes (1904–1974), referência e guardião dessa vertente lírica do frevo.

O cortejo reúne nomes tradicionais e contemporâneos da folia, reafirmando a força e a beleza do gênero, marcado pelos corais femininos e pela orquestra de pau e corda, com violões, cavaquinhos, bandolins, violinos, flautas, clarinetes e percussão.

Entre os participantes estão Bloco das Flores, Bloco da Saudade, Boêmios da Boa Vista, Batutas de São José, Compositores e Foliões, Flor da Lira do Recife, Cordas e Retalhos, Eu Quero Mais, Canta Olinda, Flor da Lira de Olinda e Seresteiros de Salgadinho.

Blocos líricos do Recife - HUGO MUNIZ/DIVULGAÇÃO

O Coral Edgard Moraes, formado por familiares do homenageado, mantém viva a tradição e a sonoridade única do gênero. O encontro une tradição, emoção e memória, reforçando o papel do Paço do Frevo como centro de referência e salvaguarda do patrimônio imaterial pernambucano.

Realização

O evento é uma realização do Paço do Frevo, equipamento cultural da Prefeitura do Recife, com gestão do IDG – Instituto de Desenvolvimento e Gestão, em parceria com o Coral Edgard Moraes e o maestro Marco Cézar. Juntos, convidam o público a celebrar uma das manifestações mais tradicionais do Carnaval pernambucano.

SERVIÇO

Arrastão do Frevo de Blocos Líricos – Homenagem ao Dia do Frevo de Bloco

Quando: Domingo, 9 de novembro de 2025

Onde: Concentração às 15h30 no Marco Zero, com cortejo às 16h em direção ao Paço do Frevo

Atrações: Coral Edgard Moraes (regência: Marco Cézar) e Orquestra Evocações (regência: Barbosa)

Quanto: Acesso gratuito

