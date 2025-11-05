Arrastão com blocos líricos toma o Bairro do Recife no Dia do Frevo de Bloco
Mais de 25 blocos líricos desfilam pelo Bairro do Recife neste domingo (9), em um cortejo do Marco Zero ao Paço do Frevo, celebrando o gênero
O lirismo e a poesia dos carnavais de outrora vão tomar conta das ruas do Bairro do Recife neste domingo (9), a partir das 15h30, com o Arrastão do Frevo de Blocos Líricos, em celebração ao Dia do Frevo de Bloco.
A festa reúne mais de 25 blocos líricos, com concentração no Marco Zero, às 15h30, e cortejo até o Paço do Frevo, a partir das 16h.
Acompanham o percurso o Coral Edgard Moraes, sob regência do maestro Marco Cézar, e a Orquestra Evocações, comandada pelo maestro Barbosa.
Homenagem a Edgard Moraes
Criado em 2004, o Dia do Frevo de Bloco, celebrado em 1º de novembro, foi instituído por lei municipal em homenagem ao centenário de nascimento do compositor e maestro Edgard Moraes (1904–1974), referência e guardião dessa vertente lírica do frevo.
O cortejo reúne nomes tradicionais e contemporâneos da folia, reafirmando a força e a beleza do gênero, marcado pelos corais femininos e pela orquestra de pau e corda, com violões, cavaquinhos, bandolins, violinos, flautas, clarinetes e percussão.
Entre os participantes estão Bloco das Flores, Bloco da Saudade, Boêmios da Boa Vista, Batutas de São José, Compositores e Foliões, Flor da Lira do Recife, Cordas e Retalhos, Eu Quero Mais, Canta Olinda, Flor da Lira de Olinda e Seresteiros de Salgadinho.
O Coral Edgard Moraes, formado por familiares do homenageado, mantém viva a tradição e a sonoridade única do gênero. O encontro une tradição, emoção e memória, reforçando o papel do Paço do Frevo como centro de referência e salvaguarda do patrimônio imaterial pernambucano.
Realização
O evento é uma realização do Paço do Frevo, equipamento cultural da Prefeitura do Recife, com gestão do IDG – Instituto de Desenvolvimento e Gestão, em parceria com o Coral Edgard Moraes e o maestro Marco Cézar. Juntos, convidam o público a celebrar uma das manifestações mais tradicionais do Carnaval pernambucano.
SERVIÇO
Arrastão do Frevo de Blocos Líricos – Homenagem ao Dia do Frevo de Bloco
Quando: Domingo, 9 de novembro de 2025
Onde: Concentração às 15h30 no Marco Zero, com cortejo às 16h em direção ao Paço do Frevo
Atrações: Coral Edgard Moraes (regência: Marco Cézar) e Orquestra Evocações (regência: Barbosa)
Quanto: Acesso gratuito