Cultura | Notícia

Fechada há 100 anos, cápsula do tempo do Diario de Pernambuco será aberta nesta sexta (7)

Lata de metal permaneceu guardada por cem anos na sede do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP), na Rua do Hospício

Por Emannuel Bento Publicado em 06/11/2025 às 16:54 | Atualizado em 06/11/2025 às 17:00
Cápsula do tempo do Diario de Pernambuco
Cápsula do tempo do Diario de Pernambuco - JAILTON JR./JC IMAGEM

Guardada por cem anos na sede do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP), na Rua do Hospício, será aberta nesta sexta-feira (7), às 15h, a cápsula do tempo lacrada durante as comemorações do centenário do "Diario de Pernambuco", em 1925.

Na época, a lata de metal foi doada pelo sócio Naasson Figueiredo. A cerimônia marca um dos momentos mais aguardados da celebração dos 200 anos do jornal mais antigo em circulação da América Latina.

O registro da época menciona apenas "uma lata soldada e lacrada, contendo tudo o que foi feito para solenizar o centenário". Desde então, seu conteúdo permanece um mistério.

"Não temos nenhuma informação sobre o que pode haver dentro. Existe uma expectativa muito grande e uma curiosidade maior ainda", afirma o historiador George Cabral, presidente do IAHGP.

A abertura será acompanhada por uma equipe de restauradores do Instituto, com o objetivo de garantir a preservação dos possíveis documentos e objetos que estejam dentro do recipiente.

"É justamente por não sabermos o que vamos encontrar que contaremos com o suporte técnico. É um momento histórico, de muita alegria e honra, em que o Instituto e o Diario se unem novamente na preservação da memória pernambucana", acrescenta Cabral.

