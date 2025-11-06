Fechada há 100 anos, cápsula do tempo do Diario de Pernambuco será aberta nesta sexta (7)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lata de metal permaneceu guardada por cem anos na sede do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP), na Rua do Hospício

Guardada por cem anos na sede do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP), na Rua do Hospício, será aberta nesta sexta-feira (7), às 15h, a cápsula do tempo lacrada durante as comemorações do centenário do "Diario de Pernambuco", em 1925.

Na época, a lata de metal foi doada pelo sócio Naasson Figueiredo. A cerimônia marca um dos momentos mais aguardados da celebração dos 200 anos do jornal mais antigo em circulação da América Latina.

O registro da época menciona apenas "uma lata soldada e lacrada, contendo tudo o que foi feito para solenizar o centenário". Desde então, seu conteúdo permanece um mistério.

Diario de Pernambuco celebra 200 anos de fundação em evento no Recife

"Não temos nenhuma informação sobre o que pode haver dentro. Existe uma expectativa muito grande e uma curiosidade maior ainda", afirma o historiador George Cabral, presidente do IAHGP.

A abertura será acompanhada por uma equipe de restauradores do Instituto, com o objetivo de garantir a preservação dos possíveis documentos e objetos que estejam dentro do recipiente.

"É justamente por não sabermos o que vamos encontrar que contaremos com o suporte técnico. É um momento histórico, de muita alegria e honra, em que o Instituto e o Diario se unem novamente na preservação da memória pernambucana", acrescenta Cabral.

