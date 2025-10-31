Oficina celebra 10 anos do Núcleo de Experimentações em Teatro do Oprimido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa que colocará os participantes para criar imagens e narrativas a partir de suas próprias vivências para um experimento audiovisual

Clique aqui e escute a matéria

O Núcleo de Experimentações em Teatro do Oprimido (Nexto) comemora uma década desde que começou a desenvolver seu braço de trabalhos audiovisuais.

A partir da próxima semana, o grupo formado em 2012 começa mais um projeto nesse sentido, a oficina Teatro Imagem: Laboratório de Experimentações Audiovisuais, uma iniciativa que colocará os participantes para criar imagens e narrativas a partir de suas próprias vivências para o desenvolvimento de um experimento audiovisual.

A oficina será realizada entre os próximos dias 3 e 7 de novembro, das 14h às 18h, no espaço Auditórios Recife, com tradução em Libras. As inscrições são gratuitas, realizadas por meio do link do Sympla.

Oficina

O projeto é um desdobramento das investigações do Nexto, formado por Wagner Montenegro e Andréa Veruska, sobre o Teatro do Oprimido, método teatral desenvolvido pelo teatrólogo Augusto Boal nos anos 1970, com o teatro sendo ferramenta de transformação a partir do diálogo, sob forte influência de nomes como Paulo Freire e Bertolt Bretch.

Na oficina, Wagner e Andréa compartilharão seus métodos de criação audiovisual a partir do Teatro do Oprimido, que gerou obras como "A Coleira" (2015), "Perseguida" (2019), "Ferida" (2020), "Sethico" (2021), "Grande Prêmio Brazil" (2022) e "Carnívora" (em finalização).

"Nossas primeiras experimentações no audiovisual aconteceram em parceria com Camila e Will. A partir do desejo de ampliar a projeção e o alcance de nossas performances, iniciamos esse diálogo. Esta oficina nasce como uma celebração dos 10 anos de parceria com eles e como uma oportunidade de compartilhar nossas práticas com os participantes", afirma Wagner Montenegro.

Método

A oficina também contará com a participação dos realizadores audiovisuais William Oliveira e Camila Silva, parceiros do Nexto em seus trabalhos cinematográficos. O laboratório propõe um método de invenção e de tensionamento entre corpo, câmera e território a partir do Teatro do Oprimido.

Os encontros são voltados a artistas, educadores/as, estudantes das áreas de arte e comunicação, e a quem se interessa por processos de criação que se inspiram no teatro, no cinema, na performance e em outras linguagens visuais.

"Na oficina, os participantes experimentarão o Teatro Imagem, uma das sete técnicas do Teatro do Oprimido, para investigar o gesto, o enquadramento e a composição visual como formas de narrar o mundo. A partir da relação entre corpo, câmera e território, o laboratório propõe criar imagens que revelam afetos, conflitos e resistências, afirmando o audiovisual como espaço de invenção coletiva e transformação social", afirma Andréia Veruska.

SERVIÇO

Oficina Teatro Imagem: Laboratório de Experimentações Audiovisuais

Quando: de 3 a 7 de novembro, das 14h às 18h

Onde: Auditórios Recife (Rua Buenos Aires, 80, Espinheiro, Recife)

Quanto: Inscrições gratuitas por meio do Sympla.

Saiba como acessar o JC Premium