Oficina celebra 10 anos do Núcleo de Experimentações em Teatro do Oprimido
Iniciativa que colocará os participantes para criar imagens e narrativas a partir de suas próprias vivências para um experimento audiovisual
O Núcleo de Experimentações em Teatro do Oprimido (Nexto) comemora uma década desde que começou a desenvolver seu braço de trabalhos audiovisuais.
A partir da próxima semana, o grupo formado em 2012 começa mais um projeto nesse sentido, a oficina Teatro Imagem: Laboratório de Experimentações Audiovisuais, uma iniciativa que colocará os participantes para criar imagens e narrativas a partir de suas próprias vivências para o desenvolvimento de um experimento audiovisual.
A oficina será realizada entre os próximos dias 3 e 7 de novembro, das 14h às 18h, no espaço Auditórios Recife, com tradução em Libras. As inscrições são gratuitas, realizadas por meio do link do Sympla.
Oficina
O projeto é um desdobramento das investigações do Nexto, formado por Wagner Montenegro e Andréa Veruska, sobre o Teatro do Oprimido, método teatral desenvolvido pelo teatrólogo Augusto Boal nos anos 1970, com o teatro sendo ferramenta de transformação a partir do diálogo, sob forte influência de nomes como Paulo Freire e Bertolt Bretch.
Na oficina, Wagner e Andréa compartilharão seus métodos de criação audiovisual a partir do Teatro do Oprimido, que gerou obras como "A Coleira" (2015), "Perseguida" (2019), "Ferida" (2020), "Sethico" (2021), "Grande Prêmio Brazil" (2022) e "Carnívora" (em finalização).
"Nossas primeiras experimentações no audiovisual aconteceram em parceria com Camila e Will. A partir do desejo de ampliar a projeção e o alcance de nossas performances, iniciamos esse diálogo. Esta oficina nasce como uma celebração dos 10 anos de parceria com eles e como uma oportunidade de compartilhar nossas práticas com os participantes", afirma Wagner Montenegro.
Método
A oficina também contará com a participação dos realizadores audiovisuais William Oliveira e Camila Silva, parceiros do Nexto em seus trabalhos cinematográficos. O laboratório propõe um método de invenção e de tensionamento entre corpo, câmera e território a partir do Teatro do Oprimido.
Os encontros são voltados a artistas, educadores/as, estudantes das áreas de arte e comunicação, e a quem se interessa por processos de criação que se inspiram no teatro, no cinema, na performance e em outras linguagens visuais.
"Na oficina, os participantes experimentarão o Teatro Imagem, uma das sete técnicas do Teatro do Oprimido, para investigar o gesto, o enquadramento e a composição visual como formas de narrar o mundo. A partir da relação entre corpo, câmera e território, o laboratório propõe criar imagens que revelam afetos, conflitos e resistências, afirmando o audiovisual como espaço de invenção coletiva e transformação social", afirma Andréia Veruska.
SERVIÇO
Oficina Teatro Imagem: Laboratório de Experimentações Audiovisuais
Quando: de 3 a 7 de novembro, das 14h às 18h
Onde: Auditórios Recife (Rua Buenos Aires, 80, Espinheiro, Recife)
Quanto: Inscrições gratuitas por meio do Sympla.