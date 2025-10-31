Conheça os vencedores do 9º Prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura de Pernambuco
"Beberibe", de Filipe Gondim; "Claiô", de Mário Rodrigues; e "Os meninos da Rua da Linha", de Djaelton Quirino, foram publicados pela Cepe
Clique aqui e escute a matéria
O 9º Prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura, promovido pelo Governo de Pernambuco, anunciou os três vencedores desta edição: "Beberibe – e a arte de ocupar terrenos baldios", de Filipe Gondim; "Claiô", de Mário Rodrigues; e "Os meninos da Rua da Linha", de Djaelton Quirino.
As obras representam, respectivamente, as macroregiões do Grande Recife, do Agreste e do Sertão, reafirmando a diversidade de vozes que compõem o mapa literário pernambucano.
Publicadas pela Cepe Editora, em tiragem de 600 exemplares, as obras receberam premiação de R$ 18 mil cada. O júri escolheu ainda o livro de Filipe Gondim para o Grande Prêmio Hermilo Borba Filho, o que rendeu ao autor um valor adicional de R$ 18 mil - totalizando R$ 36 mil.
Poeta de Beberibe
Natural do bairro do Beberibe, no Recife, Filipe Gondim estreia na literatura com uma obra que mergulha nas paisagens e afetos de seu território. Graduado em Letras pela UFRPE, ele já publicava ensaios e textos literários em revistas e plataformas dedicadas à arte.
"O livro trata do bairro onde nasci e me criei, das vivências com o território e com as pessoas que me formaram. É um pouco da história do meu lugar. A nossa aldeia é o nosso mundo", disse o autor.
Uma voz do Agreste
Nascido em Garanhuns, em 1977, Mário Rodrigues é um nome conhecido da literatura contemporânea brasileira. Contista e romancista, venceu o Prêmio Sesc de Literatura e já foi finalista do Prêmio Jabuti. É autor de A cobrança, Receita para se fazer um monstro e O motorista de Médici.
"É uma grande alegria ser reconhecido por uma das premiações mais importantes do Estado. O prêmio coloca o livro na praça, e a edição da Cepe ficou belíssima. Sinto orgulho de carregar essa bandeira e participar dessa história da literatura pernambucana", declarou.
Sertanejo das artes cênicas
Ator, palhaço, diretor, dramaturgo, roteirista e escritor, Djaelton Quirino nasceu em Arcoverde e é cofundador do coletivo Teatro de Retalhos. Sua trajetória mistura teatro, circo e literatura, refletindo a pluralidade de sua criação.
"Sou ator e palhaço de Arcoverde, e esse lugar de escritor ainda é muito novo para mim. É um orgulho imenso fazer parte disso e ser reconhecido por essa premiação", afirmou o autor de Os meninos da Rua da Linha.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp