fechar
Cultura | Notícia

Confira a programação completa do 16º Janela Internacional de Cinema do Recife

Festival ocupa cinemas São Luiz, Parque e Fundação, incluindo debate com Kleber Mendonça e Marina Person e curtas digitalizados de Jormard Muniz

Por Emannuel Bento Publicado em 31/10/2025 às 14:54 | Atualizado em 31/10/2025 às 14:59
'Sentimental Value', de Joachim Trier, é um dos filmes mais aguardados do XVI Janela Internacional de Cinema do Recife
'Sentimental Value', de Joachim Trier, é um dos filmes mais aguardados do XVI Janela Internacional de Cinema do Recife - STILL

Clique aqui e escute a matéria

A partir deste sábado (1º) até o domingo (3), o XVI Janela Internacional de Cinema do Recife ocupa os cinemas São Luiz, Cineteatro do Parque e Fundação (Derby) com uma programação que reúne destaques da produção contemporânea e revisitas aos clássicos globais e nacionais.

São longas inéditos, clássicos restaurados e curtas-metragens, com uma curadoria assinada pelos cineastas e escritores Dodô Azevedo e Felipe André Silva, pela multiartista Biarritizzz e pelo montador Montez, com direção de programação de Pedro Azevedo Moreira.

Longas internacionais

STILL
Sirat, de Oliver Laxe - STILL

Longas internacionais que vêm recebendo grandes destaques em suas circulações pelo mundo fazem sua estreia no Recife. Chegam pelo festival obras como:

  • "Sirât" (2025), de Óliver Laxe, vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes 2025 e selecionado para representar a Espanha na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar;
  • "Sentimental Value" (2025), novo trabalho de Joachim Trier, que recebeu o Grand Prix — segundo maior prêmio da mostra competitiva de Cannes;
  • "No Other Choice" (2025), de Park Chan-wook, vencedor do International People’s Choice Award no Festival de Toronto 2025.

Jomard Muniz de Britto

Outro destaque é o mergulho na história do cinema brasileiro e pernambucano por meio de obras clássicas que ganham exibições de novas cópias, permitindo revisitas e descobertas.

Os filmes recém-digitalizados de Jomard Muniz de Britto recebem uma mostra especial, em parceria com o Cinelimite, para uma imersão em uma parte essencial da obra de um dos cineastas mais inventivos do Recife.

DIVULGAÇÃO
São Paulo S.A, de Luiz Sérgio Person - DIVULGAÇÃO

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A programação inclui ainda a exibição do clássico recém-restaurado "São Paulo, Sociedade Anônima" (1965), de Sérgio Person, com apresentação do cineasta Kleber Mendonça Filho e debate com a filha do diretor, Marina Person.

Confira a programação completa:

Cinema São Luiz

Sábado (1º)
14h - With Hasan in Gaza (Kamal Aljafari, 2025, 106’, Palestina, Alemanha, França e Catar)
16h30 - O Faz-Tudo (Fábio Leal, 2025, 5’, PE/Brasil) + Nem Deus é Tão Justo Quanto seus Jeans (Sergio Silva, 2025, 74’, SP/Brasil)
18h30 - Os Arcos Dourados de Olinda (Douglas Henrique, 2025, 24’, PE/Brasil) + São Paulo S.A (Luiz Sérgio Person, 107’, SP/Brasil). Debate com Marina Person.
21h10 - Ajude os Menor (Janderson Felipe e Lucas Litrento, 2025, 15’, PE/Brasil) + Morte e Vida Madalena (Guto Parente, 2025, 85’, CE/Brasil)

Domingo (2)
13h - Dynamic 01 (David Lynch, 2004, 95’, Estados Unidos)
14h45 - Sessão de Curtas Restaurados (Jomard Muniz de Britto, 55’, PE/Brasil). Sessão com apresentação.
16h15 - Kontinental 25 (Radu Jude, 2025, 109’, Romênia)
18h20 - Papagaios (Douglas Soares, 2025, 90’, RJ/Brasil)
20h30 - Dolores (Marcelo Gomes e Maria Clara Escobar, 84’, SP/Brasil). Sessão com debate.

Cineteatro do Parque

Sábado (1º)
15h - No Other Choice (Park Chan-wook, 2025, 139’, Coréia do Sul)
17h45 - Alpha (Julia Ducournau, 2025, 122’, França e Bélgica)
20h - Palestina 36 (Annemarie Jacir, 2025, 119’, Palestina, Reino Unido, França, Dinamarca, Noruega, Catar, Arábia Saudita e Jordânia)

Domingo (2)
14h - Sentimental Value (Joachim Trier, 2025, 132’, Noruega, Alemanha, Dinamarca, França, Suécia, Reino Unido e Turquia)
16h45 - Sirat (Oliver Laxe, 2025, 120’, França e Espanha)
19h - O Som da Queda (Mascha Schilinski, 2025, 149’, Alemanha)

Cinema da Fundação – Derby

Segunda (3)
16h - Dry Leaf (Alexandre Koberdize, 2025, 186’, Alemanha, Geórgia)
20h - O Mapa Onde Estão Meus Pés (Luciano Pedro Jr, 2025, 14’, AL/Brasil) + A Sombra do Meu Pai (Akinola Davies Jr., 2025, 94’, Reino Unido e Nigéria)

Terça (4)
16h30 - Mouna ou o Sonho de um Artista (Henri Duparc, 1969, 55’, Costa do Marfim
18h - Para Vigo me Voy (Lírio Ferreira e Karen Harley, 2025, 97’, Brasil)
20h - Kopenawa: Sonhar a Terra Floresta (Marco Altberg e Tainá de Lucca, 2024, 82’, Brasil)

Quarta (5)
14h - 6 Shorts of David Lynch (David Lynch, 2025, 139’, Estados Unidos)
16h - Arco (Ugo Bienvenu, 2025, 82’, França)
19h30 - Father Mother Sister Brother (Jim Jarmusch, 2025, 110’, Estados Unidos, Irlanda e França)

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Batalha da Escadaria: final do Duelo de MCs Estadual tem presença inédita de mulheres e vale classificação ao nacional
Duelo de MC's

Batalha da Escadaria: final do Duelo de MCs Estadual tem presença inédita de mulheres e vale classificação ao nacional
Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa
Cinema em Casa

Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa

Compartilhe

Tags