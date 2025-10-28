fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 29/10: Hora de buscar seus interesses, até no amor! Um romance à distância pode agitar seu coração

Mercúrio favorece a convivência em família, enquanto Marte e Saturno trazem positividade aos relacionamentos. Lembre-se: tudo melhora com um bom papo

Por Aisha Vitória Publicado em 28/10/2025 às 14:56
Horóscopo de quarta-feira
Horóscopo de quarta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Hoje é um dia para abraçar sua criatividade e se destacar no trabalho! Sua intuição está forte e sua amizades são seu trunfo.

Seus amigos podem ser grandes aliados na paquera. Prepare-se para surpresas no amor, que promete fluir maravilhosamente!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 24, 51, 32

Touro

Que tal focar no trabalho hoje? Oportunidades para alavancar sua carreira podem aparecer! Mantenha-se ambicioso e intuitivo, mas cuidado com rivalidades.

Se está buscando romance, hoje é seu dia. No amor, um clima descontraído toma conta para você aproveitar com seu par.

  • Cor: AZUL-ESVERDEADO
  • Palpite: 41, 05, 32

Gêmeos

Prepare-se para uma quarta produtiva! Mercúrio e Netuno estão enviando vibrações positivas, então todo o seu esforço será recompensado.

Mantenha o foco no trabalho. O romance fica ainda melhor com Mercúrio em Sagitário. Ótimo momento para conversas profundas com seu amor.

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 50, 60, 05

Câncer

Hoje, mantenha o foco e esteja pronto para os imprevistos. Planos de viagem e contatos externos são beneficiados, e as desavenças amorosas podem facilmente ser resolvidas.

Seu charme e sorte estão aflorados, por isso, aproveite para conquistar quem você deseja!

  • Cor: VERDE-CLARO
  • Palpite: 11, 02, 43

Leão

Trabalhe suas relações no ambiente profissional com a Lua em Aquário. Resolva os conflitos através de boas conversas e charme.

O romance está no ar e você brilha na paquera! Mantenha o otimismo e delicie-se nesse astral favorável. Deixe o ciúme de lado.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 09, 25, 18

Virgem

Hoje, aproveite o seu lado prático para terminar tarefas ou ajudar alguém. Mantenha o foco para alcançar seus objetivos.

Mercúrio favorece a convivência em família, enquanto Marte e Saturno trazem positividade aos relacionamentos. Lembre-se: tudo melhora com um bom papo!

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 59, 32, 23

Libra

O dia está cheio de carisma e ótimos momentos com amigos! Marte e Saturno melhoram suas finanças e trabalho. Assim, seu esforço rende muito.

Ame, mas com moderação na possessividade, seja no relacionamento ou na paquera. Divirta-se com equilíbrio!

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 04, 33, 42

Escorpião

Hoje seu talento financeiro brilha com Mercúrio em Sagitário. Aproveite para conquistar avanços profissionais!

A tarde pode requerer jogo de cintura com a Lua em Aquário. No amor, os astros realçam seu charme, tornando o dia propício para conquistas e harmonia na vida a dois.

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 27, 39, 03

Sagitário

Comunique-se com eficácia hoje com a Lua em Aquário acelerando suas ideias! Evite ser impulsivo ao falar à tarde, não se preocupe, qualquer mal-entendido será corrigido rapidinho.

Paquera pode surpreender, seja sincero ao lidar com as diferenças, quer esteja solteiro ou em um relacionamento.

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 15, 26, 24

Capricórnio

Hoje é um dia favorável para finanças mas evite gastos excessivos ou investimentos arriscados. Cuidado com a comunicação! Seu lado intuitivo fica destacado.

No amor, um toque de ciúme pode apimentar a relação. Solteiro? Confie na ajuda dos amigos para encontrar um novo amor!

  • Cor: DOURADO
  • Palpite: 28, 46, 48

Aquário

Prepare-se para uma quarta-feira movimentada! Tire momentos para resolver assuntos pessoais. Marte e Saturno estão incentivando avanços profissionais e financeiros.

No amor, se já tem um par, aproveite bons momentos; se está solteiro, fique atento às boas novas!

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 18, 46, 25

Peixes

Hoje é dia de repensar e ter cautela nas viagens e estudos. Fique tranquilo, sua ambição e foco são turbinados pelo Universo.

Hora de buscar seus interesses, até no amor! Um romance à distância pode agitar seu coração enquanto os casais desfrutam do bem-bom!

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 15, 08, 44

